Cinema Wish: data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo fin ora Di Daniela Vindigni - 7

La Walt Disney Company compie cento anni, un traguardo incredibile che segna un secolo di magia e intrattenimento senza precedenti.

È davvero passato un secolo da quando l’azienda è stata fondata da Walt Disney e suo fratello Roy, con il nome di Disney Brothers Cartoon Studio. Da quel lontano 1923 ha coinvolto generazioni e generazioni di bambini e non, regalando i classici e i cartoni animati più belli e amati di sempre e che, a distanza di tempo, restano ancora nel cuore di tutti.

Personaggi indimenticabili come Topolino, Paperino, Pippo, Cenerentola, Biancaneve e tanti altri sono diventati icone dell’immaginario collettivo. La magia dei film Disney ha attraversato epoche, barriere linguistiche e culturali, per toccare i cuori di persone di ogni età e nazionalità.

Nel corso degli anni, l’azienda ha espanso la sua influenza in molteplici settori dell’intrattenimento, tra cui l’industria cinematografica, la televisione, i parchi a tema e i prodotti di merchandising, diventando una delle più grandi e influenti aziende di media e intrattenimento al mondo.

In 100 anni, dunque, l’azienda dei fratelli Walt e Roy sembra non aver sbagliato un colpo, e adesso si prepara a festeggiare il suo centenario portando sugli schermi un nuovo e meraviglioso film di animazione.

La data di uscita di Wish

Per il suo compleanno, la Walt Disney Company ha programmato l’uscita di un film: Wish. Diretto da Chris Buck (regista di Frozen e Pocahontas) e Fawn Veerasunthorn (di Zootopia e Moana) il film promette già dal titolo di essere all’altezza dei precedenti. L’uscita del film è prevista per il 24 novembre 2023, un mese esatto dopo il centenario dell’azienda, anche se tutti i progetti rinviati di recente a causa di eventi globali – che hanno coinvolto anche altre case di produzione -, hanno fatto suscitare dubbi nei fan preoccupati che la data prevista non venga rispettata anche in questo caso.

Wish non vedrà la luce direttamente sulla piattaforma Disney+ – dove arriverà nel 2024 – come toccato ormai a molti film Disney. È molto probabile, invece, che sarà possibile godersi il film sulle poltrone delle sale cinematografiche, per respirare l’aria di quello che è stato un luogo fondamentale nella storia della Disney.

La storia di Asha raccoglie le storie dei film Disney

Al pari del ruolo affidatogli nel celebrare il centesimo compleanno della Walt Disney Company, di fondamentale importanza sono i temi che raccoglie Wish. Il film racconta la storia di Asha, una giovane ragazza con un grande desiderio: possedere una stella. Tuttavia, quando una stella problematica cade dal cielo e si unisce a lei, Asha si trova di fronte a una situazione più diretta e complicata di quanto avesse immaginato.

Asha è una diciassettenne ottimista e intraprendente, che sta imparando a essere una leader. Nel suo percorso sarà costretta ad affrontare uno dei nemici più temibili dell’universo e collaborare con Star, una forza cosmica che si presenta come una sfera immensa di pura energia e, forse, anche di caos. Una trama che ingloba elementi simbolici in vista di una rappresentazione totalizzante della storia della Disney: già la protagonista con i suoi diciassette anni rivela chiaramente l’impatto dato dall’immaginario Disney sui bambini. Ancora simbolicamente Asha cerca di raggiungere una stella, la stessa che ricorre nei classici più amati da Pinocchio a Peter Pan.

Il trailer: tra il classico e il moderno

Il primo trailer del film, uscito il 27 aprile 2023, ha svelato pochissime informazioni mettendo al centro, piuttosto, una combinazione di animazione 2D e 3D: un modo esemplare per celebrare la Disney attraverso una fusione di stili di animazione classici e moderni.

Il Cast di Wish

Il cast annunciato per Wish è abbastanza limitato, tuttavia è stata confermata la presenza di attori di grande calibro per l’interpretazione dei protagonisti del film. Alan Tudyk, noto per il suo ruolo in Harley Quinn, sarà Valentino, mentre Ariana DeBose, celebre per il suo ruolo in West Side Story, interpreterà Asha. Inoltre, Chris Pine assumerà il ruolo di Re Magnifico.

Con questi talentuosi attori che lavorano su una sceneggiatura scritta da Chris Buck e Jennifer Lee, ci si aspetta allora che Wish possa rendere giustizia al leggendario repertorio della Disney nel giorno del suo centenario.