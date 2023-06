Cinema Buon Compleanno Johnny Depp! Il pirata del cinema oggi compie 60 anni Di Diandra Migliorucci - 10

L’attore hollywoodiano è arrivato a 60 primavere e le sue esperienze di vita lo hanno reso l’uomo che noi tutti conosciamo.

John Christopher Depp II, meglio noto al pubblico italiano e al resto del mondo come Johnny Depp, è nato il 9 giugno 1963 a Owensboro, una città del Kentucky. L’uomo è un attore, un musicista, un regista e un produttore cinematografico. Ma la sua prima passione e il suo primo grande amore è sempre stata la musica.

A 12 anni, infatti, Johnny ha iniziato a suonare la chitarra, imparando da autodidatta e tra gli anni ’70 e ’80 ha fondato la sua prima band, The Kids. Nel 1983, il vent’enne Depp si è sposato con la truccatrice Lori Ann Allison, la sorella di un membro della sua band. Il loro matrimonio è durato soltanto due anni.

Nel 1984, Johnny fa la conoscenza di Nicolas Cage, amico di Lori e nipote del regista Francis Ford Coppola. Nicolas ha visto in Depp il volto si un attore e gli ha proposto di entrare nel mondo del cinema. Gli ha presentato, così, la sua agente e Johnny ha iniziato a fare provini per vari film. Depp va al casting per Nightmare-Dal profondo della notte.

Johnny si è ritrovato a dover imparare la parte in una sola notte e la mattina dopo è stato ingaggiato. In questo modo Depp è entrato nel mondo del grande schermo che, all’inizio, gli serviva come lavoro per continuare a fare musica, ma poi si è rivelato essere il suo lavoro a tutto gli effetti, dimostrando al mondo le sue doti attoriali.

Il ruolo che lo ha reso celebre

Nel 1990, Johnny ha attirato l’attenzione di un regista che sarebbe diventato poi uno dei suoi più grandi amici, ovvero Tim Burton. Quest’ultimo ha deciso di dare a Johnny il ruolo di protagonista nel suo ultimo film dell’epoca: Edward mani di forbici, una fiaba dark che racconta la storia di un ragazzo costruito da uno scienziato morto prima di completargli le mani.

Poi, dal 2003 in poi, il mondo conosce Johnny Depp come il Capitano Jack Sparrow, il pirata dei Caraibi che ha fatto sognare molte generazioni e che lo vedono protagonista della saga cinematografica più iconica di sempre, formata da ben cinque film. Il personaggio di Jack è talmente entrato nell’anima di Johnny che si è perfino fatto il medesimo tatuaggio sul braccio che sfoggia il capitano nei film.

La vita privata di Johnny Depp

Nel 1998, Depp ha iniziato un relazione sentimentale con l’attrice e cantante francese Vanessa Paradis. La coppia ha avuto anche due figli: Lily-Rose Melody Depp, nata il 27 maggio 1999, e Jack John Christopher Depp III, nato il 9 aprile 2002. La figlia di Johnny ha intrapreso lo stesso cammino lavorativo sia del padre che dalle madre: come lui è diventata attrice e come lei è diventata modella. Del figlio, ancora non si sa quasi nulla.

Nel giugno del 2012, dopo ben 14 anni di amore e convivenza, mai sposati però, Depp e la Paradis si lasciano. Dal 2015 al 2017 Johnny vive una situazione matrimoniale turbolenta: si è sposato con l’attrice Amber Heard, finendo con il divorzio chiesto da lei perché sosteneva che lui era violento. Si sono denunciati a vicenda e alla fine del processo, il 1º giugno 2022, Johnny ne è uscito vincitore.

L’ultimo successo di Johnny Depp

Lo scorso 16 maggio è uscito l’ultimo film al quale Johnny ha preso parte. Stiamo parlando di Jeanne Du Barry-La favorita del re, una pellicola diretta dalla regista francese Maïwenn che, inoltre, veste i panni di Jeanne Du Barry. Johnny Depp ha il ruolo del Re Luigi XV e questa è stata la sua prima recitazione completamente in lingua francese.

Oggi l’attore di Hollywood compie 60 anni e, malgrado il tempo che passa, non ha perso il suo fascino, la sua bellezza e il suo sguardo ammaliatore che ha fatto innamorare milioni di fan nel corso della sua splendida carriera. Vedremo che cosa ci riserverà nel futuro e come concludere se non dicendo: Auguri di buon compleanno, Johnny Depp!