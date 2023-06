Cinema È ufficiale: Hocus Pocus 3 si farà! Il sequel della commedia fantasy è in lavorazione | Ecco tutti i dettagli Di Noemi Didonna - 7

Nonostante le sorelle Sanderson siano scomparse in Hocus Pocus 2, Disney ha annunciato un ulteriore sequel della fortunata saga fantasy.

Una delle saghe di maggiore successo degli ultimi anni sta per tornare con il suo terzo capitolo per la gioia dei tanti fan sparsi per il mondo: si tratta di Hocus Pocus la cui storia, forse, non si è esaurita nell’ultimo film del 2022 diretto da Anne Fletcher. Il primo lungometraggio è uscito nel 1993 per la regia di Kenny Ortega e a distanza di tanti anni è ancora un cult della commedia fantasy.

Le tre streghe Sanderson interpretate da Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy hanno poi ripreso i loro ruolo dopo molto tempo nel sequel di Hocus Pocus trasmesso sulla piattaforma streaming l’anno scorso. Hocus Pocus 2 ha rappresentato un prodotto di punta per Disney + facendo immaginare gli appassionati della saga che nonostante il finale del film si sarebbe potuto ipotizzare ad una terza parte.

E’ stato il New York Times a confermare la notizia scrivendo: “Si, Hocus Pocus 3 si farà”, grazie ad alcune ricerche sul presidente della Walt Disney Sean Bailey. Tuttavia, sebbene il sequel sia stato ufficialmente confermato non sono stati rilasciati ulteriori dettagli a testimonianza di come il progetto sia ancora agli albori del suo sviluppo.

Come si evolverà quindi Hocus Pocus 3 dopo che le streghe sono nuovamente scomparse? Le tre protagoniste torneranno ancora una volta a ricoprire i panni delle sorelle Sanderson? Il finale del secondo capitolo è stato, infatti, sia conclusivo ma ha lasciato spazio ad un turning point che sembra essere sempre più possibile.

La fine di Hocus Pocus 2

Nel secondo capitolo Winfred (Bette Midler) con la speranza di diventare la strega più potente ha lanciato un incantesimo che ha avuto una dura conseguenza: la perdita delle due persone a lei più care le sue sorelle. Dopo che le streghe sono sparita nel nulla, Winfred presa dai sensi di colpa raggiunge le sorelle grazie all’aiuto delle nuove streghe di Salem rinunciando definitivamente ai suoi poteri.

Sebbene questo avrebbe potuto essere un finale conclusivo un dettaglio ha fatto ipotizzare alcuni fan che non tutto era stato detto e che forse la storia avrebbe potuto arricchirsi maggiormente. La Strega Madre interpretata da Hanna Waddingham vista in Ted Lasso potrebbe aver un ruolo importante in Hocus Pocus 3 in quanto la sua forma di corvo è stata vista volare fuori da Salem.

Il ritorno delle sorelle Sanderson

Tuttavia, quello che ha fatto più pensare ad un sequel di Hocus Pocus è stata la scena finale post crediti in cui all’interno del negozio viene inquadrata una scatola che contiene un’altra candela dalla fiamma nera. Ci potrebbe essere, così, un modo per far tornare indietro le Sanderson. Intanto, è quasi impensabile credere che Hocus Pocus possa fare il ritorno senza il supporto delle tre attrici che insieme hanno contribuito a rendere Hocus Pocus il cult quale è tutt’ora.

Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy non si sono espresse esplicitamente ma hanno mostrato interesse un po’ di tempo fa a comparire nella saga ancora una volta. Una ulteriore novità per Hocus Pocus 3 risiederebbe nella possibilità di accogliere nuovamente star del primo iconico film 1993 come Omri Katz, Thora Birch e Vinessa Shaw.