News Allerta meteo: maltempo in arrivo in tutta Italia | Attenti alle alluvioni Di Marina Drai - 15

L’allerta meteo continua in tutta Italia: la penisola sarà colpita ancora per un po’ da pesanti alluvioni in diverse zone.

Tarda ancora l’arrivo della bella stagione: le piogge continuano a colpire l’Italia e rallentare il caldo stabile. Gli esperti hanno lanciato un nuovo allarme meteo per numerose zone della penisola, avvisando gli italiani di nuove alluvioni di notevole intensità.

C’è chi diceva che il 2 giugno avrebbe segnato l’inizio dell’estate dopo il disastro in Emilia Romagna, ma così non è stato: la primavera continua a essere disastrosa e, a pochi giorni dall’inizio dell’estate, non c’è ancora traccia del caldo e del sereno.

Il tempo è ancora piuttosto instabile e anche le vacanze degli italiani stanno tardando: tante le prenotazioni annullate o spostate a luglio, nella speranza che il clima torni a essere quello delle medie stagionali. La speranza è che proprio dal 21 giugno il cattivo tempo se ne vada per un po’.

Anche se nelle regioni meridionali le temperature si sono alzate ormai da qualche giorno, l’idillio sta per finire: sono in arrivo violenti temporali e acquazzoni sia a Nord che a Sud, a causa di un vortice di bassa pressione che colpirà molte regioni italiane.

Allerta meteo: città e regioni coinvolte

Già a Torino e Roma si sono verificati violenti nubifragi che hanno causato non pochi disagi. Il comune di Sezze, in provincia di Latina, è stato colpito da una potente bomba d’acqua, e ora si attendono alluvioni “lampo” un po’ su tutta la penisola. Il ciclone, proveniente dall’Atlantico, porterà aria fredda e maltempo su tutte le regioni.

La causa è l’incontro di due “blocchi” climatici, uno proveniente dal Nord Europa e uno già presente in Italia, più umido e caldo del primo. L’incontro causerebbe un ciclone mediterraneo piuttosto violento e insistente, tipico del periodo autunnale. Il ciclone porterà, dicono gli esperti, molta acqua a cadere in lassi di tempo ristretti, provocando così alluvioni veloci ma con impatti pesanti.

Le zone più a rischio

Se è vero che il ciclone coinvolgerà quasi tutte le regioni, gli esperti hanno individuato alcune zone più a rischio, chiedendo la massima attenzione di cittadini e autorità. Parliamo della Sicilia, Sardegna e le regioni centro-meridionali, dove potrebbero cadere fino a 200mm di pioggia. Nel fine settimana il maltempo si sposterà anche a Nord.

Siamo ben lontani da un weekend estivo ma, a giudicare dalle previsioni dei meteorologi, dovrebbe essere l’ultimo caratterizzato dal maltempo. Tenete duro ancora per una settimana e poi potrete finalmente godervi il sole e il caldo che finora non si sono quasi mai fatti vedere, o comunque per molto poco tempo.