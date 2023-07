News L’ultimo saluto: Rita Pavone, una dolorosa perdita per l’Italia | “Che la terra ti sia lieve” Di Luna Vespri - 14

Una dolorsa scomparsa, quella della cantante. Il commiato affettuoso e profondamente sentito da parte del marito Teddy Reno: “una grave perdita”.

Una scomparsa improvvisa che ha colto tutti di sorpresa, senza dare a nessuno il tempo di elaborarla, come annunciato anche sul profilo personale di Rita Pavone. La cantante torinese ha iniziato la sua carriera nel lontano 1963, quando aveva appena diciotto anni.

Rita ha conquistato i cuori di milioni di persone in tutto il mondo grazie alla sua voce potente e carismatica. Fin da giovane ha dimostrato un talento straordinario nel mondo dello spettacolo, diventando un’icona della musica italiana degli anni ’60.

La sua energia contagiosa sul palco e la sua personalità vivace l’hanno resa un’artista amata e di straordinario successo. Rita Pavone ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica italiana, rappresentando un simbolo di forza, passione e autenticità.

Questa autenticità è stata una costante per Rita nel corso degli anni, sia nel suo lavoro che nei rapporti personali, con colleghi e con i grandi nomi dell’industria dello spettacolo in Italia.

Il momento della perdita e il ricordo

A lasciarci, meritando le lodi di Rita Pavone e Teddy Reno, suo collega e marito dal 1968, è il politico Silvio Berlusconi, che è scomparso il 12 giugno 2023 presso il San Raffaele di Milano, all’età di 86 anni. Il celebre imprenditore milanese, quattro volte Presidente del Consiglio, ha perso la vita dopo una lunga serie di ricoveri ospedalieri.

Ricordato per il suo operato in svariati ambiti, oltre alla sua carriera politica, Berlusconi si è distinto anche nel campo sportivo per essere stato proprietario del Milan dal 1986 al 2017, nel settore editoriale come azionista di Mondadori e Medusa Film, e nel mondo della televisione come fondatore di Mediaset. Tuttavia, alle origini della carriera di Silvio non mancarono impieghi più modesti che lo videro condividere il palco con la stessa Rita come cantante e intrattenitore sulle navi da crociera, un inizio che il “Cavaliere” ha sempre ricordato con affetto.

Il saluto di Rita Pavone

Un saluto educato e riservato, ma sinceramente solidale: “Il nostro cordoglio sentito e sincero a tutta la famiglia Berlusconi per la grave perdita. Addio Presidente. Che la terra Le sia lieve. Rita Pavone e Teddy Reno.”, sono state le parole condivise dall’artista sul suo profilo Instagram, suscitando numerosi commenti di cordoglio da parte dei suoi numerosi seguaci.

Un addio apparentemente distante, ma che ha l’effetto di un commento elegante e signorile, proprio come Rita Pavone stessa, da sempre contraria a qualsiasi etichetta nell’ambito politico.