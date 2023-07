News Maria Grazia Cucinotta: vi ricordate com’era da giovane? Stenterete a crederci Di Luna Vespri - 12

Maria Grazie Cucinotta ha iniziato la sua carriera da molto giovane: ecco da dove è partita.

Maria Grazia Cucinotta è una delle più belle e ammirate attrici italiane, che ha saputo conquistare il pubblico grazie alla sua partecipazione a diverse pellicole cinematografiche di notevole importanza.

L’attrice ha iniziato il suo percorso, che l’ha portata nel mondo televisivo e in quello cinematografico – durante il quale ha avuto occasione di lavorare con grandi registi e cineasti – circa trent’anni fa, quando il suo ruolo era molto diverso.

Intorno al 1990 Maria Grazia Cucinotta è stata scelta da Enrico Oldoini per il suo film Vacanze di Natale ’90, ma il momento di svolta vero e proprio è arrivato quattro anni dopo, nel 1994, grazie al film di Troisi Il Postino, interpretando la protagonista femminile. Da questo film l’attrice ha riscosso una notorietà che le ha permesso di essere presa in considerazione anche da molti altri registi per i loro film.

Il punto di partenza della Cucinotta, però, è stato nel 1987, quando l’attrice è apparsa come valletta durante il programma Indietro tutta! di Renzo Arbore, il quale l’aveva notata al concorso di Miss Italia. La bellissima attrice ha proseguito per questa strada fino al 1992, con il TG delle vacanze.

Maria Grazia Cucinotta: come ha raggiunto il successo nel cinema

Grazie a Renzo Arbore – l’ex compagno di Mara Venier – il pubblico italiano ha avuto modo di conoscere Maria Grazia Cucinotta, la quale dopo essere apparsa nel suo programma, Indietro tutta!, ha potuto affiancare Zuzzurro e Gaspare, nel TG delle vacanze del 1992. Un programma trasmesso nel preserale di Canale 5 che consisteva in una parodia di un classico telegiornale e veniva trasmesso.

Da queste esperienze Maria Grazia Cucinotta è riuscita a entrare nel mondo cinematografico recitando in molti film di rilievo e a partire dagli anni Duemila ha avuto modo di confrontarsi con il ruolo di produttrice e regista cinematografica, dimostrando il suo grandissimo talento.

Com’era Maria Grazia Cucinotta agli esordi

L’attrice è apparsa in un video su Instagram condiviso dalla pagina “Prima volta di”, che la ritrae da molto giovane insieme alla showgirl statunitense Wendy Windham risalente al periodo in cui faceva la valletta. Il video ha permesso di tornare indietro nel tempo, guardando da dove è partita.

La sua bellezza intramontabile è rimasta quella di una volta. Con il TG delle vacanze la sua esperienza di valletta si è conclusa, continuando a far parte del mondo della televisione in altri panni, come conduttrice o concorrente di alcuni programmi. Ma il suo cuore batteva per il mondo del cinema, dove ha costruito la sua carriera.