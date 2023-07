Cinema Wonka: le nuove immagini del film vedono Chalamet come protagonista e Hugh Grant è un Oompa-Loompa Di Elisa Sirtori - 7

Ecco le nuove immagini del film Wonka con Timothée Chalamet nei panni del giovane Willy Wonka e Hugh Grant in quelli di un Umpa-Loompa.

Woka è il film prequel de La fabbrica di cioccolato di Willy Wonka, la storia racconta di un giovane Wonka prima ancora di aver aperto la sua famosa fabbrica diventata un’icona del cinema. La pellicola sarà anche in questo caso un musical.

Adesso abbiamo le nuove immagini dove possiamo scorgere nuovi dettagli sul film, tra queste è impossibile non notare Hugh Grant nei panni di quelli che sono gli Umpa-Loompa, lui nello specifico si trova dentro un barattolo di vetro, altre immagini mostrano Chalamet nelle sequenze musicali.

Tra le foto mostrate possiamo scorgere anche un personaggio inedito, Noodle, interpretato da Calah Lane, mentre fluttua nell’aria tenuta per mano da Wonka. La pellicola è diretta da Paul King, il regista è famoso soprattutto per aver scritto e diretto Paddington e Paddington 2.

Nel cast, invece, oltre a Oltre a Chalamet, Grant e Lane, troviamo anche altre figure di spicco del cinema come Olivia Colman, Keegan Michael-Key, Paterson Joseph, Natasha Rothwell, Rowan Atkinson e Tom Davis.

Di cosa parla il film Wonka

Li musical Wonka racconterà in modo divertente a appassionante la storia di un giovane Wonka mentre si addentra nel settore del cioccolato, quello che 25 anni dopo lo trasformerà nel più grande produttore e visionario di tutti i tempi nel settore.

Essendo un film prequel, quello che ci si aspetta di vedere è come Willy Wonka è riuscito a costruire il suo impero, diventando anche una persona estremamente sola, non mancheranno le performance musicai, lo stesso Chalamet ha confermato che avrà ben sette canzoni.

Cosa sappiamo della storia alle origini e del trailer

Quello che sappiamo è che questa versione di Wonka sarà direttamente collegata al suo predecessore uscito nel 1971, ovvero Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato che ha visto il grande Gene Wilder nel ruolo del protagonista, un personaggio amatissimo, ma allo stesso tempo molto controverso che è stato capace di affascinare generazioni a venire.

Anche se in questo momento le informazioni che riguardano la trama della nuova pellicola sono davvero scarne, ci si aspetta che a stretto giro arrivi il primo trailer e le immagini appena rilasciate potrebbero essere relative proprio a questo filmato, dal poco che abbiamo potuto vedere finora, però, sembra proprio che il film voglia mantenere l’atmosfera dell’originale, lo stesso Chalamet richiama quel fascino che il film del ’79 ha saputo creare, pur mantenendo una sua identità specifica. Non vediamo l’ora che arrivi qualche informazione in più.