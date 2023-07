Cinema Napoleon: è uscito il trailer e Joaquin Phoenix sarà il tirannico Re nel film di Ridley Scott | TRAILER Di Diandra Migliorucci - 12

È finalmente uscito il trailer del nuovo film targato Ridley Scott che vede il premio Oscar Joaquin Phoenix nei panni di Napoleone.

Il regista britannico Ridley Scott ha dimostrato di sapersi giostrare in diversi generi di pellicole cinematografiche. Tuttavia, sembra che il suo cavallo di battaglia siano i film storici, sia che si tratti di racconti di finzione che di veri fatti accaduti nel passato. Ridley Scott si è già cimentato parecchie volte nel dirigere film del genere storico.

Ad esempio, alcune sue pellicole storiche memorabili sono Il Gladiatore, 1942-La conquista del paradiso, Le crociate-Kingdom of Heaven e The Last Duel. In generale, questi film hanno ottenuto il consenso del pubblico, specialmente Il Gladiatore, che ha vinto ben cinque Oscar, tra cui quello per il miglior film.

Tuttavia, il regista ha avuto a che fare anche con film storici molto più discutibili come Exodus-Dei e re, che ha suscitato diverse polemiche per aver usato attori bianchi nel ruolo degli egiziani, e Robin Hood, il suo settimo film peggiore.

Per il momento, pare che Napoleon sia più vicino ai successi storici di Ridley Scott piuttosto che ai suoi fallimenti. Con i suoi valori eccezionali della produzione e il protagonista problematico al centro del caos, questo film ha molte possibilità di essere acclamato sia dalla critica che dalle vendite.

Napoleon-trailer

Il film sarà disponibile nelle sale cinematografiche statunitensi il prossimo 22 novembre, mentre in Italia uscirà il 23. Inoltre, Napoleon sarà disponibile anche sulla piattaforma streaming AppleTV+ e racconterà la storia di Napoleone Bonaparte, la sua ascesa al potere e la sua storia d’amore con l’imperatrice Giuseppina.

Ieri, la Sony Pictures Entertainment ha rilasciato il primo trailer di Napoleon che si apre in una caotica strada della Francia del 1793, prima di introdurre il personaggio di Phoenix. Tra una scena di combattimento e l’altra, la pellicola segue la scalata al poter del leader e le difficile scelte che deve fare lungo il suo percorso.

Cast del film Napoleon

Il cast della pellicola vede Joaquin Phoenix nel ruolo del protagonista, ovvero Napoleone Bonaparte, e Vanessa Kirby nei panni dell’imperatrice Giuseppina. Assieme a Phoenix e Kirby, reciteranno nel film anche Tahar Rahim, Ben Miles, Matthew Needham e Paul Rhys.

Joaquin ha vinto il Premio Oscar come miglior attore protagonista grazie alla sua interpretazione nel film Joker, diretto da Todd Phillips. Ne Il Gladiatore, Phoenix ha recitato nel ruolo dello spietato imperatore romano Commodo e la sua performance glie è valsa la sua prima candidatura al Premio Oscar.