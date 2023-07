Cinema Bob Marley: One Love – La musica ed il suo messaggio | Il TRAILER del biopic Di Federico Del Ferraro - 8

È stato distribuito da poco il teaser trailer per Bob Marley: One Love, il biopic che racconterà la vita e la leggenda del cantante reggae.

Pochi giorni fa i canali di Paramount Pictures hanno rilasciato il teaser trailer per il prossimo grande biopic musicale che solcherà il grande schermo, Bob Marley: One Love. Questo film racconterà l’icona giamaicana del reggae Bob Marley, operatore di una vera e propria rivoluzione che puntava, tramite la musica, a diffondere messaggi di speranza e pace nel mondo.

L’artista, scomparso tragicamente nel 1981 a soli 36 anni, era stato al centro di una bufera mediatica e sociale per via della scomodità della sua figura, in un contesto storico di crescenti tensioni politiche che il reggae di Marley e dei suoi The Wailers cercava di rilassare. Il teaser trailer dura ben tre minuti e mostra non poco di ciò che tratterà il film, come lo farà e dei suoi vari aspetti come la recitazione degli interpreti protagonisti e la regia.

Non si può separare la musica ed il suo messaggio

Bob Marley: One Love sarà diretto da Reinaldo Marcus Green, regista e produttore salito alla fama negli ultimi anni per aver diretto Joe Bell con Mark Wahlberg e Una famiglia vincente – King Richard con Will Smith, ruolo che gli varrà l’infausto Oscar dello schiaffo. Il trailer di Bob Marley: One Love contiene una frase che fa intendere benissimo le intenzioni di questo film: “Non si può separare la musica ed il suo messaggio”.

Green intende raccontare non solo il Bob Marley musicista e non solo il Bob Marley figura sociale, perché le due controparti sono inscindibili. Nel parlare della sua musica, del reggae, ci verranno narrati tutti gli aspetti della sua vita che hanno caratterizzato la piccola rivoluzione pacifica che Marley voleva inseguire.

Ad interpretare il protagonista troviamo Kingsley Ben-Adir, che dopo varie apparizioni cinematografiche e televisive sembra aver davvero preso il volo: è in Secret Invasion, la serie Marvel con Samuel L. Jackson, dove interpreta l’antagonista principale Gravik, e sarà anche nell’attesissimo Barbie di Greta Gerwig, dove sarà uno dei tanti Ken che popolano Barbie Land. In Bob Marley: One Love, Ben-Adir deve canalizzare tutto il suo spirito reggae e regalare un’interpretazione che sia appassionata, rilassata, tesa e determinata allo stesso tempo; da quel che vediamo nel trailer sembra che i presupposti siano buoni.

Nel cast troviamo inoltre Lashana Lynch nel ruolo di Rita Marley, moglie di Bob. Lynch ha partecipato anch’essa a vari prodotti Marvel Studios, Captain Marvel e Doctor Strange nel Multiverso della Follia, nel ruolo di Maria Rambeau. Ad interpretare il padre di Bob, Norval Marley, ci sarà Jesse Cilio; James Norton sarà il produttore discografico Chris Blackwell.

Quando uscirà Bob Marley: One Love

Bob Marley: One Love sarà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 10 gennaio 2024. Ancora qualche mese di attesa per il biopic musicale che continuerà il trend aperto da Bohemian Rhapsody e proseguito da Rocketman. Paramount Pictures sarà nei cinema a breve anche con Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno, a partire dal 12 luglio 2023.