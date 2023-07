Cinema Barbie, il nuovo trailer mostra un lato emotivamente toccante della storia | TRAILER Di Elisa Sirtori - 10

Abbiamo un nuovo trailer del film più atteso dell’estate, Barbie e adesso scopriamo il suo lato più commovente.

Ormai l’attesa è alle stelle per l’uscita del film Barbie che vede alla regia Greta Gerwig, adesso abbiamo avuto un nuovo trailer dove sulle note della nuova canzone di Bilie Eilish scopriamo un nuovo lato della pellicola, quello emotivo.

La protagonista indiscussa di questa pellicola è Margot Robbie nei panni della classica Barbie bionda, forse quella più iconica del marchio della Mattel, della trama sappiamo ancora poco, se non che la bambola vuole scappare da Barbieland per un’avventura assurda nel mondo reale.

Finora abbiamo percepito che ci fosse sicuramente molta ironia e una marea di doppi sensi nei dialoghi, ma con il nuovo trailer possiamo intravedere le diverse sfumature della storia, quella più frivola e una molto più profonda.

Il film Barbie è pronto a debuttare nelle sale cinematografica il 20 luglio e la cantante Billie Elish ha condiviso oggi sul suo account un nuovo video dove possiamo vedere alcune scene inedite.

Cosa ci rivela il nuovo trailer di Barbie

Ovviamente la prima cosa che percepiamo è la nuova canzone dal titolo ‘What Was I Made For?’ che la Eilish ha scritto per la pellicola, ma anche la complessità della emozioni che porterà sullo schermo l’attrice protagonista, in un viaggio emotivo che si preannuncia turbolento. Ma non è la sola, anche Ken, interpretato da Ryan Gosling, si mostra in lacrime.

Per adesso quello che ci era stato mostrato de film Barbie erano le stravaganti ambientazioni tutte rigorosamente rosa e dai colori brillanti e la parte comica, ma adesso scopriamo che ci sarà molto di più di una scorpacciata di risate e potrebbe rivelarsi tutto molto più profondo di quanto potevamo immaginare con la possibilità di esplorare interrogativi esistenziali riguardo proprio all’essere umano.

Billie’s upcoming song, “What Was I Made For?” featured in the new Barbie movie trailer. pic.twitter.com/xF6sXBGfqJ — billie eilish (@billieeilish) July 10, 2023

Tutto ruota intorno a cosa significa essere Barbie

Da subito abbiamo capito che Barbie protagonista sarebbe sì stata una bambola come tutti siamo abituata a conoscerla, ma con qualche imperfezione rispetto a tutti gli altri abitanti di Barbieland che invece sembrano ‘perfetti’, questo lo capiamo da diversi elementi, come i suoi piedi che non sono perfettamente curvi e dalle frasi che dice con spensieratezza alle altre bambole, tipo: “Avete mai pensato di morire?”. Dimostrando la natura contraddittoria della sua esistenza.

Anche se all’inizio Barbie sembra felice di aver intrapreso questo viaggio nel mondo reale, ben presto si accorge di non stare bene nemmeno lì, come se non trovasse il suo spazio nel mondo e restituendo un senso di solitudine e diversità, tutto il contrario di quello che da sempre è stata la bambola della Mattel. Resta ancora da vedere se il fil vorrà addentrarsi pienamente nei sentimenti umani e nella fragilità degli stessi, oppure continuerà a mantenere il suo umorismo con qualche momento più malinconico.