Cinema Challengers di Guadagnino aprirà la Mostra del Cinema di Venezia | Tutti gli occhi puntati Di Marina Londei - 14

È ufficiale: ad aprire l’80° edizione della Mostra del Cinema di Venezia sarà Challengers di Luca Guadagnino.

Challengers, l’ultimo film di Luca Guadagnino con protagonista Zendaya, sarà il film d’apertura dell’80° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, attesa dal 30 agosto al 9 settembre 2023.

La pellicola verrà proiettata fuori concorso e, oltre a Zendaya, vedrà protagonisti Josh O’Connor (The Crown) e Mike Faist (West Side Story). Il film ha scatenato l’interesse del web per via di quel ménage à trois annunciato dal trailer.

Nel film Zendaya veste i panni di Tashi Duncan, una promettente tennista che si innamora dei suoi migliori amici e compagni di squadra Art (Mike Faist) e Patrick (Josh O’Connor). Mentre inizialmente entra in una relazione con Patrick, alla fine sposa Art, dando vita a un triangolo amoroso complicato. Quando la sua carriera viene interrotta da un infortunio, Duncan diventa allenatrice di Art; anni dopo la coppia incontra Patrick durante un torneo, e per i tre sarà un’occasione di confronto molto particolare.

Challengers è una commedia romantica sportiva che promette momenti molto “hot” a giudicare da ciò che anticipa il trailer. Dopo il debutto alla Mostra del Cinema di Venezia, il film arriverà nelle sale di tutto il mondo pochi giorni dopo il Festival. In Italia la data di uscita è prevista per il 14 settembre.

Challengers: le parole di Guadagnino

“Sono molto emozionato di presentare al pubblico della Mostra di Venezia il mio nuovo film Challengers” ha dichiarato Luca Guadagnino. “È una storia moderna e potente, soffusa dall’energia della giovinezza, dell’amore e del potere del sé. Zendaya, Josh e Mike sono completamente originali e nuovi nel portare sullo schermo un’aura che non si è mai vista nelle loro interpretazioni”

Non vedo l’ora che il pubblico del Lido balli sulle note della colonna sonora di Trent e Atticus nella notte di apertura dell’Ottantesima Edizione della Mostra. Per me come cineasta aprire il festival è un sogno che si realizza, e sono profondamente grato ad Alberto e all’intera famiglia della Biennale di Venezia per questo riconoscimento a Challengers”.

La Mostra del Cinema di Venezia

Con Challengers Guadagnino ha dimostrato di essere uno dei pochi registi italiani capaci di lavorare con attori italiani che stranieri. Dopo Bones and All, il regista torna alla Mostra del Cinema promettendo un nuovo capolavoro. “Senza porre limiti alla propria energia creativa, Guadagnino affronta qui con leggerezza e spavalderia sportiva temi come l’amore, l’amicizia e la rivalità maschile, dando vita a uno spettacolo trascinante ed emozionante, intriso di ironia, sensualità e piacevolezza” ha commentato Alberto Barbera, direttore della Mostra.

Tra gli altri film in programma all’80° edizione della Mostra del Cinema ci sono il film di fantascienza di Yorgos Lanthimos dal sapore frankensteiniano, Poor Things, il dramma di Matteo Garrone, Io Capitano, e El Conde, la commedia nera di Pablo Larrain incentrata sul generale cileno Augusto Pinochet.