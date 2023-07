Cinema Wonka: abbiamo il primo trailer (ITA) ed è un sogno ad occhi aperti | TRAILER Di Elisa Sirtori - 10

Finalmente è uscito il primo trailer del film prequel Wonka e non possiamo che impazzire di gioia, c’è tutto quello che si può sperare.

Proprio oggi è uscito il trailer di Wonka e ci da un primo sguardo completo al protagonista interpretato da Timothée Chalamet nei panni del famoso cioccolataio folle e di follia, magia, meraviglia ne è già pieno anche il trailer.

Diretto da Paul King, regista di Paddington, Wonka sarà un film musical prequel del film originale del 1971 Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, che vedeva come protagonista Gene Wilder nel film dal titolo La fabbrica di cioccolato di Willy Wonka.

Insieme a Chalamet nel cast troviamo anche nomi di altissimo livello come Keegan-Michael Key, Rowan Atkinson, Sally Hawkins, Olivia Colman e Hugh Grant, che come abbiamo già potuto vedere in alcune immagini vestirà i panni di un Oompa-Loompa.

Cosa ci racconta il trailer

Dalle prime immagini del trailer completo possiamo vedere il giovane Wonka all’inizio di quella che sarà una carriera sfavillante, certo incontrerà delle difficoltà, ma come sappiamo, riuscirà ad aprire la sua fabbrica delle meraviglie.

Inizialmente il giovane cioccolataio arriva in una città conosciuta come capitale mondiale del cioccolato, il suo percorso inizia al fianco di una ragazza orfana, interpretata da Calah Lane. Wonka ha grande temperamento, ma il Cartello del Cioccolato spegne subito il suo entusiasmo cercando di mettergli i bastoni tra le ruote, ed è proprio qui che gli viene l’idea geniale.

Timothee Chalamet è un perfetto Wonka degno erede dei predecessori

Dal trailer finalmente possiamo vedere come si muove Chalamet nei panni di uno dei personaggi più iconici delle fiabe di Natale, prima di lui questo ruolo è stato di Gene Wilder che lo ha reso iconico per tutte le generazioni a venire, fino a che non è arrivato Johnny Depp nel film omonimo di Tim Burton del 2005, che ne ha fatto una rivisitazione moderna.

La versione di Chalamet sembra essere il perfetto connubio tra i suoi predecessori, un giovane Wonka pieno di allegria ed entusiasmo che sogna di diventare il più grande produttore di dolci del mondo, il suo temperamento allegro e convivale è ovviamente in contrasto con la prima versione, che era più cinica e solitaria, ma ne trasmette le stesse vibrazioni genialità e lungimiranza.

Non mancano la magia e la musica

Sempre nel filmato, oltre ai personaggi, possiamo vedere gli esperimenti di Wonka per creare i suoi famosissimi dolci magici, inoltre dall’originale storia sappiamo che è stato lui ha scoprire gli Umpa-Lumpa, ma non abbiamo mai saputo come e dove, adesso la storia approfondirà anche questo spetto.

Possiamo anche avere un primo assaggio della parte musicale come il passaggio in cui il protagonista sogna a occhi aperti di ballare il tip tap insieme a un gruppo di ballerini, tra colori, coriandoli e stelle filanti, lo stesso Chalamet ha confermato che i momenti musicali saranno addirittura sette, con queste ambientazioni da sogno, una storia originale che trae ispirazione del classico di Natale, le prossime festività si preannunciano una squisita dolcezza, quando Wonka arriverà nelle sale il 14 dicembre.