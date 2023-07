Cinema Il personaggio di Jenna Ortega in Beetlejuice 2 sarà diverso da Mercoledì | Ecco come Di Federico Del Ferraro - 14

Alcune foto dal set di Beetlejuice 2 ci rivelano dei dettagli sul personaggio a noi sconosciuto di Jenna Ortega.

Beetlejuice 2 è in produzione e vede il ritorno di Tim Burton sulla sedia del regista. Il film sarà il sequel del lungometraggio del 1988 diretto dallo stesso Burton, Beetlejuice, ma in questo secondo capitolo seguiremo non solo Lydia e Delia Deetz, ma anche la figlia di Lydia. Quest’ultimo personaggio sarà interpretato dalla star di Mercoledì (altro show che porta la firma di Tim Burton) Jenna Ortega.

Prosegue quindi il sodalizio fra Burton ed Ortega, che troverà un ulteriore step anche nella seconda stagione di Mercoledì. Sebbene la giovane attrice sia stata universalmente acclamata per la perfezione con la quale si è calata nell’immaginario gotico del famoso regista, alcune foto dal set di Beetlejuice 2 sembrano dirci che nel film Ortega non interpreterà una versione 2.0 di Mercoledì Addams, bensì sarà un personaggio che non ci aspetteremmo di vedere come figlia di Lydia Deetz.

Jenna Ortega indossa un abito da sposa bianco

Dai set di Beetlejuice 2 sono trapelate alcune foto che ritraggono Jenna Ortega in un abito da sposa bianco, con tanto di stivali bianchi con lacci rosa. Quest’immagine mal si sposa non solo con Mercoledì Addams, che molti credevano che avrebbero rivisto in Beetlejuice 2 con un altro nome, ma anche con Lydia Deetz, la giovane gotica che nel film del 1988 si quasi concede in matrimonio al ghoul.

Lydia si iscrive infatti in maniera ideale nell’immaginario di Tim Burton come lo abbiamo conosciuto negli anni: in tutte le sue opere l’estetica fantasy-gotica è predominante (Edward mani di forbice, Il mistero di Sleepy Hollow, La fabbrica di cioccolato, La sposa cadavere, Sweeney Todd – solo alcuni fra i suoi tanti capolavori) e può sembrare strano che dopo il riuscitissimo risultato di Mercoledì, Burton abbia trasformato Ortega in un personaggio che incarna invece l’altro lato della medaglia, quello colorato, puro e solare.

I pro e i contro di questa scelta inaspettata

Senza sapere nulla della storia e del contesto dal quale escono quelle foto, possiamo comunque provare a rilevare aspetti positivi e negativi della cosa. Sicuramente a molti dispiacerebbe vedere Ortega lontana dal suddetto immaginario gotico che l’ha resa famosa nella serie Netflix, ma è pur vero che una caratterizzazione così inaspettata potrebbe portare a delle dinamiche madre-figlia e figlia-Beetlejuice davvero fresche ed esilaranti.

Tutto questo lo scopriremo fra più di un anno, a settembre dell’anno prossimo quando Beetlejuice 2 verrà distribuito. Il film, oltre a Jenna Ortega, vede anche il ritorno di Michael Keaton, Catherine O’Hara e Winona Ryder nei ruoli di Betelgeuse, Delia e Lydia Deetz. Parteciperanno inoltre Monica Bellucci come la moglie del bio-esorcista, Justin Theroux e Willem Defoe in ruoli non precisati.