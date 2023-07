Cinema Sherlock Holmes 3: in che stato è il progetto? Tutto quello che sappiamo Di Federico Del Ferraro - 13

Il detective più famoso della storia non smette mai di generare nuovo contenuto, ma che fine ha fatto il terzo capitolo di Guy Ritchie?

Era il 2009 quando Guy Ritchie, in quel momento già con cinque lungometraggi alle spalle, decise di mettere il suo stile cinematografico vertiginoso al servizio di un personaggio che ha ispirato innumerevoli adattamenti fra cinema, televisione, giochi e molto altro. Parliamo ovviamente del film Sherlock Holmes, con Robert Downey Jr. e Jude Law nei ruoli protagonisti di Holmes e Watson. Sherlock Holmes modernizzava il detective tramite l’inserimento di una componente d’azione predominante ed un montaggio classicamente Guy Ritchie-iano.

L’ottimo successo del film portò Ritchie a creare un sequel, Sherlock Holmes – Gioco di ombre, del 2011. Il duo protagonista rimaneva invariato e si scontrava con la nemesi più famosa di Sherlock Holmes, ovvero il professore James Moriarty, interpretato da Jared Harris (Chernobyl). Stavolta però il bis al botteghino non è bastato per dare vita al terzo capitolo della saga che, nonostante vari tentativi, non è mai uscito dal development hell.

Le vicissitudini di Sherlock Holmes 3 negli anni

Lo sviluppo di Sherlock Holmes 3 era partito a seguire il secondo capitolo, ma si arrestò nel cosiddetto “inferno dello sviluppo” e rimase in stallo per molti anni. Nel 2018 il progetto fu recuperato e gli fu affidata una data di uscita nel 2020, ma la pandemia l’ha arrestato di nuovo, prima ritardandolo al 2021 e poi condannandolo definitivamente. Nonostante questo, Susan Downey (produttrice e moglie di Robert Downey Jr.) afferma che il film – e la creazione di un cinematic universe di Sherlock Holmes – è sempre rimasto una priorità per Downey Jr.

Downey Jr. pare essere molto affezionato sia al suo personaggio, sia alla saga. Il primo capitolo era giunto in un periodo in cui la sua fama stava iniziando a salire: nel 2008 era arrivata infatti la consacrazione alla critica con la nomination agli Oscar per Tropic Thunder, e la consacrazione al pubblico con il suo ruolo di Tony Stark in Iron Man. Non sappiamo nulla sugli altri interpreti di Sherlock Holmes, ma ci immagineremmo un ritorno di Jude Law come John Watson, Stephen Fry come Mycroft Holmes, Kelly Reilly come Mary Watson ed Eddie Marsan come l’ispettore Lestrade.

Guy Ritchie non sarebbe il regista di Sherlock Holmes 3

Una novità importante sul terzo capitolo la ritroviamo nelle dichiarazioni di Guy Ritchie. Il regista britannico ha affermato che non tornerebbe alla regia per Sherlock Holmes 3, passando il testimone al regista di Rocketman e The Offer, Dexter Fletcher. Ritchie è comunque rimasto aperto per quanto riguarda la sua collaborazione al progetto in posizioni che non coinvolgono la regia.

Il biennio 2022-2023 è stato un anno importante per Sherlock Holmes in quanto, oltre all’annuncio che lo sviluppo per il film sta ripartendo con Downey Jr. e Joe Penhall (Mindhunter) alla sceneggiatura, altre due serie televisivi sono in sviluppo presso HBO Max per creare un universo condiviso dedicato al detective più famoso della storia.