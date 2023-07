Cinema Il primo trailer di ‘The Nun 2’: una forza demoniaca familiare Di Daniela Vindigni - 10

Il nono film della serie di The Conjuring: The Nun 2 promette di rivelarsi un nuovo terrificante capitolo.

In attesa dell’arrivo in sala del nuovo capitolo di The Conjuring, il primo trailer di The Nun 2 fa crescere le aspettative verso un film che potrebbe andare a coronare un anno complessivamente positivo per il genere.

L’ambientazione, il buio, le atmosfere del trailer, ci trascinano immediatamente nell’inquietante mondo della saga, e ad affrontare il demone sarà ancora una volta Suor Irene che, interpretata da Taissa Farmiga, tornerà protagonista dello spaventoso sequel di The Nun.

La storia si apre quattro anni dopo gli eventi accaduti nel primo film e, da quanto emerge dal trailer, sembra che le alunne di una scuola siano minacciate da un’oscura presenza probabilmente intenzionata a riacquistare il potere perduto.

Il film scritto da Akela Cooper, sceneggiatrice di M3GAN e Malignant, e diretto dal regista di The Conjuring: The Devil Made Me Do It, Michael Chaves, era nella lista dei film in uscita della Warner Bros da tempo. Infatti, era già stato presentato al CinemaCon nel 2202, cioè prima dell’avvio delle riprese iniziate solo alla fine dello scorso anno. Finalmente in arrivo a settembre, The Nun 2 vi farà tremare dalla paura.

La suora sta per tornare: cosa troveremo nel nuovo capitolo

Al fianco di Taissa Farmiga, troveremo ancora Bonnie Aarons che riprenderà il suo ruolo di Valak, un demone con le sembianze di una terrificante suora intenta a perseguitare le sorelle Farmiga. Insieme a Lorrain Warren interpretata da Vera Farmiga, avevamo già visto Aarons nei panni del suo demone anche in The Conjuring 2. Jonas Bloquet rivestirà ancora il suo ruolo di Frenchie – presente nel primo film di The Conjuring nella sequenza del filmato dell’esorcismo che Ed (Patrick Wilson) e Lorraine mostrano durante le loro lezioni -. The Nun 2 vedrà, inoltre, nuovi protagonisti come Anna Popplewell nelle vesti di un’insegnante di scuola di nome Marcella, e Katelyn Rose Downey che interpreterà sua figlia Sophie.

Altra protagonista d’eccezione sarà Storm Reid che, durante un’intervista con Perri Nemiroff, ha definito il suo personaggio “incredibile”, dimostrandosi fiduciosa del fatto che il film si rivelerà un successo: “Penso che funzioni perfettamente [e che] si trasformerà in qualcosa che la gente amerà davvero guardare”. Il nuovo filmato, inoltre, offre un primo sguardo sul personaggio di Reid e su Irene come degna avversaria dell’angelo caduto Valak.

Il futuro della saga

The Nun 2 non è l’unico progetto all’orizzonte per la saga horror. Wilson e Vera Farmiga, infatti, torneranno nei panni di Ed e Lorraine Warren per un quarto capitolo della storia centrale e avrà come sceneggiatore David Leslie Johnson-McGoldrick. Da ciò che si può cogliere dai pochi dettagli sulla trama, il film sarà probabilmente ispirato a un altro dei casi reali di Ed e Lorraine Warren su cui si basa il franchise. Il regista di The Conjuring e il produttore del franchise James Wan hanno dichiarato di volersi prendere del tempo per assicurarsi che venga trasmessa la giusta emozione per le storie dei Warren.

È stato anche annunciato, di recente, che la Warner Brothers sta lavorando a una serie televisiva di The Conjuring per il suo servizio di streaming Max. Al momento non si sa molto altro sulla serie ma, con i suoi otto episodi, potrebbe continuare “la storia consolidata dei lungometraggi”. La produzione è affidata a Wan e al co-CEO dei DC Studios Peter Safran.