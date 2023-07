Cinema Aquaman 2, riprese confermate dopo due anni dall’inizio del film | TRAILER Di Diandra Migliorucci - 3

Aquaman e il regno perduto è stato in alto mare per un po’ di tempo, ma finalmente sta per giungere ad una conclusione.

Le riprese di Aquaman e il regno perduto sono state confermate dopo due anni dall’inizio del film. Jason Momoa vestirà nuovamente i panni del supereroe acquatico e l’attore si è anche spinto a proporre un piccolo adattamento per la storia del suo personaggio.

Il film ha il duro compito di ottenere il medesimo successo che ha avuto il primo film di Aquaman, sfondando i botteghini poco tempo dopo la sua uscita. Il film, infatti, ha incassato più di 1,148 miliardi di dollari.

Tutti gli occhi sono puntati su Aquaman e il regno perduto e la pellicola è ancora in fase di lavorazione per essere il migliore possibile prima della sua uscita. L’attore che interpreta Ocean Master, Patrick Wilson, ha rivelato, durante un’intervista a The Hollywood Reporter, che il film DC ha iniziato le riprese da poco tempo.

Anche THR ha confermato che le riprese del sequel di Aquaman sono iniziate un paio di settimane fa. Anche se Aquaman e il regno perduto sarà presentato in anteprima tra qualche mese, si sa ancora poco riguardo alla trama.

Perché la DC non ha ancora pubblicizzato Aquaman e il regno perduto

Ci sono diverse motivazioni per le quali la DC non si è ancora mossa nello sponsorizzare il secondo film da solista di Jason Momoa. La data d’uscita di Aquaman e il regno perduto ha subito diverse modifiche, dal momento che il film ha avuto molti ritardi nella sua tabella di marcia, e questo ha giocato un ruolo decisivo nell’assenza di pubblicità.

In questo periodo, la DC ha perso molto denaro a causa del fiasco al botteghino ottenuto da Shazam! Furia degli dei e The Flash. Queste perdite e questi fallimenti hanno spinto la DC a muoversi con i piedi di piombo nei confronti di Aquaman 2. Al momento, gli Studios non hanno fondi sufficienti per promuovere il sequel di Aquaman.

Data d’uscita di Aquaman e il regno perduto

Avendo visto come The Flash ha fatto fiasco, sebbene abbia avuto una sponsorizzazione molto ampia e soddisfacente, adesso i produttori si stanno muovendo con cautela nei confronti del secondo film da solista di Jason Momoa.

Tuttavia, sebbene ci siano stati svariati ritardi e problemi temporali con questo film, adesso abbiamo finalmente una data d’uscita ufficiale. L’anteprima di Aquaman e il regno perduto sarò il prossimo 20 dicembre e uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 25 dicembre 2023.