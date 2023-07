Cinema Il film perduto di Rocket e Groot gettava le basi dei nuovi Guardiani della Fase 5 Di Daniela Vindigni - 11

Il cortometraggio perduto di Rocket e Groot: Un’anticipazione dei nuovi Guardiani della Galassia nella Fase 5, ideata da James Gunn dieci anni fa

Dieci anni fa, James Gunn ha gettato le basi per la presenza di Rocket e Groot nella squadra dei Guardiani della Galassia Vol. 3. Durante la produzione del primo film, Gunn stava lavorando, infatti, su una serie di cortometraggi dedicati ai singoli protagonisti, tra cui uno focalizzato su Rocket e Groot. Il regista ha condiviso alcuni dettagli su ciò che avrebbe raccontato questo progetto, se avesse visto la luce.

Nel corso degli anni, la storia di Rocket e Groot si è intrecciata con diversi film del Marvel Cinematic Universe, con i personaggi che hanno fatto anche apparizioni in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Ma il loro percorso non è ancora terminato.

Il finale di Guardiani della Galassia Vol. 3 ha introdotto una nuova formazione del team, con Rocket e Groot come gli unici membri rimanenti della formazione originale. Se il MCU seguirà quanto mostrato nella scena dopo i titoli di coda, sembra che Rocket e Groot combatteranno al fianco di Adam Warlock, Phyla-Vell, Kraglin e Cosmo lo Spacedog nelle future battaglie.

Il film spinoff di Rocket e Groot: Il motivo per cui sono essenziali nella nuova squadra dei Guardiani

Il fatto che Rocket e Groot abbiano un posto garantito nella nuova squadra dei Guardiani della Galassia, mentre gli altri membri hanno preso strade diverse nella loro vita, ha un senso considerando ciò che Gunn ha svelato sul cortometraggio. Secondo James Gunn, la storia coinvolgeva i due personaggi (insieme a un nuovo personaggio chiamato Tibius Lark) intrappolati in un pozzo sotterraneo.

Lark, un robot che apparentemente era stato il custode di Groot, aveva affidato a Rocket la responsabilità di prendersi cura di lui. Lark aveva lavorato in uno zoo dove Groot era una delle attrazioni. Sebbene questa storia non sia stata inserita in nessun film, la sua esistenza dimostra che ci sono ancora molte opportunità narrative per questi personaggi all’interno del MCU.

Oltre alle possibilità narrative inespresse dei personaggi, c’è anche un tema centrale nel cortometraggio. L’imprigionamento e l’abuso ingiustificato fanno parte integrante delle storie di entrambi i personaggi (non solo di Rocket). Considerando che entrambi hanno condiviso queste esperienze tragiche, è facile comprendere perché vogliano continuare a combattere come Guardiani della Galassia, facendo la loro parte per salvare gli altri da un destino crudele simile. Gli altri membri del team hanno intrapreso nuove strade nella loro vita, ma per Rocket e Groot, mantenere il ruolo di eroi è stata la scelta naturale da fare.

Perché il film spinoff di Rocket e Groot non è mai stato realizzato

Per quanto riguarda il motivo per cui questa storia non è stata mai portata sul grande schermo, il regista di Guardiani della Galassia Vol. 3 ha spiegato che era una questione di tempistiche, poiché il primo film era in produzione e Gunn non riteneva necessario dirigere quattro cortometraggi oltre a un lungometraggio del MCU contemporaneamente.

Tuttavia, alcune riprese della storia di Rocket e Groot sono state realizzate in anticipo rispetto agli altri progetti. Di conseguenza, una parte di queste riprese è stata mostrata al Comic-Con di San Diego nel 2013, sebbene il loro utilizzo sia stato limitato. Tuttavia, Tibius Lark è stato menzionato nel primo film, il che indica che il suo legame con Groot potrebbe essere considerato canonico all’interno del MCU, indipendentemente dalla sua assenza sullo schermo