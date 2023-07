Cinema Tyler Rake 2: Chris Hemsworth ritorna nei panni del soldato d’élite | Recensione Di Diandra Migliorucci - 6

Il commando Tyler Rake imbraccia nuovamente le armi e si imbarca in una missione di recupero che ha le ore contate.

Tyler Rake (Chris Hemsworth, noto attore per film come la saga di Thor e Heart of the Sea-Le origini di Moby Dick) ritorna dall’aldilà dopo la sua ultima missione che lo ha costretto ad un lungo coma e ad un altrettanto lunga riabilitazione.

Pensava di tirare un sospiro di sollievo e di riposarsi per qualche tempo, ma il destino non ha lo stesso piano. Infatti, dopo appena nove mesi dal ritorno sulla terra dei vivi, Tyler deve partire di nuovo per una missione.

Lo scopo è soltanto uno: salvare la famiglia incarcerata di un pericoloso gangster. Ma questo non sarà solo un lavoro, perché i soggetti da recuperare sono molto vicini a Rake. Riuscirà nell’impresa oppure farà visita al regno di morti un’altra volta?

Tyler Rake 2 è il sequel di Tyler Rake uscito nel 2020. Il secondo film, sempre diretto dal medesimo regista, ovvero Sam Hargrave, è uscito nelle sale cinematografiche italiane lo scorso 13 giugno. Tyler Rake 2 è una pellicola di genere azione e thriller disponibile sulla piattaforma streaming Netflix dallo scorso 16 giugno.

Chris Hemsworth nei panni di un soldato

Nonostante non sia il primo ruolo da militare che Chris Hemsworth assume (ricordiamo che ha recitato anche in 12 Soldiers), nell’immaginario collettivo della maggior parte dei cinefili lo si raffigura con lunghi capelli biondi e armato di un potente martello. In altre parole, siamo abituati a vederlo nei panni del dio nordico Thor.

Ma Hemsworth è un attore a tuttotondo e anche questa volta ha saputo dimostrare le sue doti artistiche. Recitare nei panni di un soldato non è sempre facile, perché si deve mostrare sia il lato combattivo e, a volte, sanguinario, che quello emotivo e straziante che può affiorare in situazioni come la riabilitazione o la perdita di un partner e amico. Chris ne è stato all’altezza.

Effetti speciali a bomba

Tyler Rake 2, essendo un film thriller e ricco d’azione, ha fatto molto uso di diversi effetti speciali e l’impatto visivo è notevole. Tuttavia, in alcune scene di combattimento, i movimenti sembravano essere troppo macchinosi e perfino rallentati. Ma, in linea di massima e nel complesso, è un buon film d’azione che stupisce l’occhio meno attento del telespettatore.

Un elemento apprezzato molto è il fatto che i discorsi fatti in lingua georgiana e francese da alcuni personaggi del film non sono stati doppiati in italiano e queste rende molto meglio la drammaticità ed anche la quotidianità e la normalità delle scene. Ma, se non sapete queste lingue, ricordatevi di attivare i sottotitoli, altrimenti non capirete nulla. Tyler Rake 2 è una buona scelta per trascorrere 2 ore assieme a Chris Hemsworth nei panni di un soldato/fenice.