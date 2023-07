Serie TV Il paradiso delle signore potrebbe non tornare | Rischio chiusura altissimo Di Marina Drai - 11

Il paradiso delle signore è a rischio e potrebbe chiudere! Come mai? Sembra che la colpa sia proprio di Tancredi.

Lo scorso maggio si è conclusa la settima stagione de Il paradiso delle signore, lasciando i fan a bocca aperta: i colpi di scena non sono di certo mancati nel finale e a essi si sono aggiunti nuove domande che troveranno risposta nelle prossime puntate.

L’ottava stagione della serie uscirà in autunno, ma non c’è ancora una data certa. Gli attori però sono sul set e stanno girando già da alcune settimane le nuove puntate. Tutti sono elettrizzati all’idea di riportare sulle scene il loro personaggio e regalare nuovi momenti indimenticabili ai fan.

Come finirà tra Gemma e Marco? Cos’ha in mente Adelaide? Queste sono solo alcune delle domande che attanagliano i telespettatori, ma è ancora presto per dare una risposta certa. Le cose potrebbero evolvere in maniera del tutto inaspettata, in pieno stile della soap opera.

Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Emile Zola, Il paradiso delle signore è ambientata nella Milano degli anni cinquanta e sessanta e racconta delle storie che orbitano attorno al grande magazzino di Milano che porta lo stesso nome della soap.

Le nuove puntate de Il paradiso delle signore

Stando alle (poche) anticipazioni dell’ottava stagione, nelle prossime puntate ci saranno tanti colpi di scena e anche nuove trame che faranno rimanere i telespettatori col fiato sospeso. Per esempio assisteremo al ritorno di Riccardo e Marta Guarnieri che si schiereranno contro Vittorio Conti.

Tornerà anche Gloria e probabilmente spunterà il figlio segreto di Adelaide: la contessa lo userà contro l’ex cognato e amante. Bisognerà anche capire come evolverà la storia tra Marco e Gemma ora che vogliono sposarsi e che è stata rivelata la paternità del bambino che aspetta la donna. Come reagirà Roberto? Di certo non lascerà correre la situazione.

Il Paradiso è in pericolo

Sicuramente uno dei temi centrali della nuova stagione sarà la sfida tra Vittorio Conti e Tancredi, sempre più convinto che Vittorio stia facendo il doppio gioco con la moglie. L’apertura della Galleria Milano Moda sarà la miccia che scatenerà la guerra tra i due. Tancredi ne approfitterà anche per allontanare Matilde dalle sue bugie riguardo l’incendio della fabbrica Frigerio di cui è responsabile.

La volontà di Tancredi e la sua lotta “all’ultimo sangue” potrebbe mettere in serio pericolo il Paradiso delle Signore: l’attività di Vittorio è sempre più minacciata dalle losche manovre di Tancredi. Quale sarà il destino dello storico magazzino? Riuscirà a sopravvivere agli attacchi di Tancredi? Bisognerà aspettare settembre per scoprirlo.