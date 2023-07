Musica

I personaggi di The Umbrella Academy sono ispirati ai My Chemical Romance? Di Federico Del Ferraro

Gerard Way è il fondatore della famosa band alternative rock e creatore della graphic novel The Umbrella Academy. In che modo si influenzano?

Gerard Way è un creativo ed un artista con dei temi ricorrenti. Li ha resi piuttosto espliciti nei suoi anni come leader dei My Chemical Romance, il gruppo di rock alternativo che ha fondato nel 2001 con Mikey Way, Ray Toro, Matt Pellissier e Frank Iero (di questi rimarranno tutti tranne Pellissier, sostituito prima da Bob Bryar e poi da altri negli anni). Way con la sua musica ha espresso un immaginario legato alla giovinezza e alle sue difficoltà, ad un mondo non sempre accogliente e gentile.

Quando nel 2007 Way si unisce al fumettista Gabriel Bá per creare la graphic novel The Umbrella Academy, è inevitabile che qualcosa dei My Chemical Romance sia finito dentro quella storia. Il dubbio sorge quindi spontaneo: i fratelli Hargreeves, protagonisti del fumetto e della sua trasposizione Netflix, sono ispirati ai membri dei My Chemical Romance?

I numeri ci dicono di no…

In The Umbrella Academy svariati ragazzi con strani poteri vengono adottati da Sir Reginald Hargreeves e addestrati per salvare la Terra. Dunque partiamo subito con una cattiva notizia, in quanto i fratelli in questione sono sette (Luther, Diego, Allison, Klaus, Numero 5, Ben e Vanya) mentre i membri della band solo quattro, Gerard Way compreso. Per far combaciare i numeri dovremmo aggiungere gli ex membri dei MCR, o persone dal dietro le quinte come produttori, tecnici e così via.

Non dobbiamo guardare solo all’ispirazione uno ad uno dai musicisti ai personaggi, ma all’ispirazione più generale che un artista come Way potrebbe aver assorbito dai My Chemical Romance e fatto confluire nel fumetto. Ricordiamo che The Umbrella Academy ha convissuto con i MCR per sette anni ed ha vissuto il loro scioglimento e la loro reunion.

… ma Gerard Way ci dice di sì

Gerard Way è stato interrogato a riguardo ed ha spiegato cosa è successo nella sua mente creando The Umbrella Academy: “C’è un po’ di me in tutti i personaggi, e c’è un po’ dei ragazzi in alcuni di loro”, dice Way, di fatto confermando che i MCR hanno almeno in parte ispirato il mondo del fumetto. La cosa principale che lega questi due prodotti artistici non sono però le persone, quanto i temi inizialmente citati in apertura di articolo.

Anche The Umbrella Academy infatti, così come le canzoni più famose dei MCR come Welcome to the Black Parade, Teenagers o Famous Last Words, vengono affrontati i temi della famiglia, dell’incomprensione, dell’ostilità del mondo che ci circonda. Dice Way, “Essere in una band è come essere in una famiglia disfunzionale, con tante personalità molto distinte e molto grandi, non solo delle persone nella band ma anche di coloro che incontri lungo la strada o la crew con cui lavori e così via”.

Tutti i grandi artisti hanno dei temi ricorrenti, se non fissi, e quelli di Way puntano a dare voce ai più giovani e incompresi della nostra società.