News Pippo Baudo “Sta male”: la malattia e l’addio doloroso | Immensa perdita per l’Italia Di Marina Drai - 12

Come sta oggi Pippo Baudo? Ecco la verità sulle sue condizioni di salute dopo l’abbandono alla tv e la malattia.

Pippo Baudo è uno dei volti più iconici e amati della televisione italiana, con una carriera che è cominciata negli anni ’60. Baudo ha iniziato il suo percorso come cantante e attore teatrale, ma è diventato famoso grazie al suo lavoro come conduttore televisivo.

È stato il volto principale di molti programmi di successo in Italia, tra cui, come sappiamo bene, il il Festival di Sanremo. Baudo ha inoltre condotto numerosi spettacoli di varietà, giochi televisivi e programmi di intrattenimento.

Il conduttore è sempre stato molto versatile, in grado di adattarsi a diversi generi e formati grazie al suo carisma. Negli anni Baudo ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per il suo lavoro, diventando una figura di spicco nella televisione italiana.

Baudo ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo della televisione e viene considerato uno dei padri fondatori della televisione italiana moderna. Oggi il conduttore si è ritirato a vita privata e spesso i suoi fan si chiedono quali siano le sue condizioni di salute, sperando di rivederlo in tv un giorno o l’altro.

La malattia di Pippo Baudo

Negli anni ’70 a Pippo Baudo venne diagnosticato un tumore alla tiroide. In quegli anni era impegnato nella prima edizione di Canzonissima. Il conduttore ricorse subito alle cure e, dopo alcuni anni, si liberò definitivamente di quella terribile malattia che lo aveva preso alla sprovvista.

Purtroppo però lo stesso non fu per suo padre: l’uomo era stato colpito dallo stesso male in quegli anni, un carcinoma papillifero della tiroide, e purtroppo al contrario del figlio non riuscì a sopravvivere. Fu un duro colpo per il conduttore: oltre a dover affrontare una malattia spaventosa, dovette anche sopportare il dolore di perdere il genitore.

Il conduttore sta male?

Lo scorso febbraio negli studi di Italia Sì era ospite Pippo Balistreri, storico direttore di palco al Festival di Sanremo. Nel ricordare gli anni a Sanremo non ha potuto fare a meno di parlare del conduttore, lasciandosi scappare un “Mi emoziono perché lui sta male, credo”. Questa dichiarazione ha lasciato il pubblico senza parole e tutti si sono spaventati per la salute di Baudo.

Ma come sta davvero il conduttore? Pippo Baudo, dopo che la notizia ha fatto il giro dell’Italia, ha voluto rispondere alle voci che lo volevano in sofferenza spiegando che non stava male. “Tranquilli, non capisco come siano circolate certe notizie. Sto bene” aveva spiegato al Messaggero, tranquillizzando gli animi. Il conduttore ha semplicemente deciso di allontanarsi dalla tv per dedicarsi alla sua famiglia e riposarsi dopo la lunga carriera.