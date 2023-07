News Addio Amadeus, soffiato il posto “Condurrò io Sanremo il prossimo anno” | Ecco chi è il suo erede Di Marina Drai - 15

La Rai ha fatto fuori anche Amadeus dal palinsesto? Pare che sia già emerso il nome del nuovo conduttore di Sanremo.

Fermi tutti: Sanremo ha già il nome per il suo prossimo conduttore. L’annuncio è arrivato come una doccia fredda e a condividerlo è stato proprio il conduttore che sostituirà Amadeus alla fine del suo mandato.

Amadeus infatti sarà direttore artistico fino al 2024, dopodiché qualcun altro dovrà prendere il suo posto. Non sarà di certo facile raccogliere l’eredità lasciata dal conduttore: negli ultimi anni, anche durante le difficili edizioni degli anni della pandemia, è riuscito a coinvolgere il pubblico e gestire ogni tipo di situazione.

L’ultimo Festival della canzone italiana ha fatto molto discutere perché ci sono stati molti episodi inaspettati e fuori dagli schermi: il gesto di Blanco sul palco, il bacio tra Fedez e Rosa Chemical, i vestiti di Chiara Ferragni e il furto della borsetta di Piero Pelù.

Di Sanremo però se ne era parlato a lungo anche prima che cominciasse, soprattutto per via di un trio di conduttori che a molti era sembrato strano, se non addirittura azzardato. Eppure Amadeus ha dimostrato che l’unione del vecchio e del nuovo, della tradizione e dei social, può funzionare alla perfezione.

Svelato l’erede di Amadeus a Sanremo

L’annuncio dell’erede di Amadeus sul palco di Sanremo è avvenuto durante l’evento “Italia love Romagna”, il mega concerto di beneficenza per le popolazioni colpite dall’alluvione. Poco prima della diretta, in un video poi condiviso su Instagram, è stato Giorgio Panariello a rivelare che sarà proprio lui il nuovo conduttore del festival, lasciando tutti a bocca aperta.

“Io condurrò Sanremo il prossimo anno” ha annunciato proprio mentre si trovava con Amadeus. “Io faccio una tournee con Marco Masini: Amadeus versus Masini” ha poi affermato il conduttore, stando al gioco dell’amico e collega. Ovviamente l’intento di Panariello era ironico e non sarà lui a sostituire Amadeus.

Cosa succederà?

Anche se non sarà Giorgio Panariello a sostituire Amadeus, qualcuno dovrà pur farlo. Dal 2025 il palco potrebbe rimanere senza conduttore né direttore artistico, e non è chiaro se la Rai si stia già muovendo per trovare il sostituto del conduttore tanto amato. Di certo non sarà semplice accontentare gli spettatori e ottenere la loro fiducia dopo il fortunato mandato di Amadeus.

Qualcuno ha avanzato l’ipotesi che l’erede di Amadeus possa essere Alessandro Cattelan, ma non ci sono conferme in merito. Secondo qualcun altro, invece, Amadeus potrebbe addirittura prolungare il suo mandato e rimanere alla conduzione per altri anni. Al momento non ci sono molte notizie: bisognerà attendere le prossime indiscrezioni o gli annunci ufficiali.