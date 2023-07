News Test visivo per veri campioni: trova il numero al contrario in 10 secondi | Non ci riesce nessuno Di Ambra Ferri - 10

Il test di intelligenza di oggi richiede una buona elasticità mentale e un’ottima vista per trovare il numero nascosto. E tu, sei un genio?

La prova proposta potrebbe mettervi in grande difficoltà, proprio perché richiede l’attivazione di alcune abilità mentali non scontate. Infatti, l’obiettivo è quello di trovare il numero nascosto nell’illusione ottica.

La vera difficoltà è che il numero è scritto al contrario, ecco perché è così difficile da scovare. Pochissime persone, infatti, riescono a portare a termine il test: di solito, i vincitori sono molto allenati. E tu, sarai un vinto o un vincitore?

Test visivo: trova il numero al contrario

Da una prima osservazione della foto proposta non noterete nulla di strano, eppure si nasconde un’illusione ottica proprio sotto il vostro naso. Si può notare una sequenza interrotta del numero 3, ma vi possiamo assicurare che all’interno dell’immagine c’è un errore fatto di proposito dall’autore. Infatti, il creatore del test ha voluto mettere in difficoltà i giocatori.

Anche se la sensazione che tutto sia scritto in egual modo, sappiate che non è assolutamente così. C’è un numero scritto al contrario nella foto e la difficoltà sta proprio nel trovarlo in meno di 10 secondi. Con l’aiuto di un cronometro mettetevi alla prova: riuscite a vedere l’errore?

La soluzione al test

Qella proposta oggi non è solo una prova visiva, questo test vi permette di sfidare la vostra mente. Il consiglio per arrivare alla soluzione è quello di non fermarsi all’apparenza e osservare l’immagine da ogni prospettiva, senza tralasciare nessun angolo. Guardate bene da destra a sinistra e al contrario, per poi osservare dal basso verso l’alto e viceversa.

Se siete riusciti a trovare il numero scritto al contrario in meno di 10 secondi, allora complimenti. Avete avuto la meglio sull’inganno proposto. Potete ritenervi dei veri campioni con una vista da falco davvero accuratissima, oltre che un’elasticità mentale da fare invidia a molti. Se, al contrario, rientrate tra coloro che non sono riusciti a trovare la soluzione, non temete. Vi abbiamo cerchiato in rosso il numero 3 al contrario, così che possiate vedere dove si nascondeva.

A posteriori, vi sembrerà un test facilissimo, in realtà è normale che siate stati in difficoltà perché questa prova si basava su un’illusione ottica molto complessa, studiata ad hoc dall’autore. Se siete insoddisfatti del risultato, allora potete allenarvi con altri test divertenti e veloci che permettono di rinfrescare la mente e allenarla a interpretare nuovi stimoli, senza farsi ingannare dalle apparenze: ecco un altra prova che fa al caso vostro.