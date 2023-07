News Altro addio a Mediaset: è il turno di Alfonso Signorini | Lo sfogo sui social Di Ambra Ferri - 15

Quanto è alto il rischio di dire addio ad Alfonso Signorini? Si alimentano le indiscrezioni sulla possibile uscita di scena del conduttore.

Con la dipartita di Silvio Berlusconi e la creazione del nuovo palinsesto Mediaset 2023/2024 abbiamo visto il secondogenito del Cavaliere applicare diverse modifiche ai programmi della rete.

L’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi ha ordinato cambiamenti piuttosto inaspettati, come quello di sostituire Barbara D’Urso alla conduzione di Pomeriggio 5 con Myrta Merlino.

Nessuno avrebbe mai creduto che Mediaset sarebbe stato pronto a rinunciare a una delle conduttrici più seguite di sempre: eppure, Pier Silvio Berlusconi si è dimostrato determinato ad arrivare fino in fondo alle sue intenzioni. Ecco perché ora si teme che il prossimo a cui dovremmo dire addio è il conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini.

Il destino di Alfonso Signorini

A scatenare i rumor è stato proprio lui, il padrone di casa. Sappiamo per certo che il Grande Fratello è stato confermato, come si può verificare dal palinsesto ufficiale. Da giorni, però, Alfonso Signorini alludeva a importanti novità, come l’intenzione di unire la versione vip del programma a quella nip, ossia composta da un cast di persone non famose.

A far preoccupare il pubblico è stata una frecciatina velenosa che Alfonso Signorini ha scritto sui suoi social: “Bla, bla, bla (…) “Quante se ne leggono”, ha commentato. Parole enigmatiche che lasciano pensare a una divergenza tra il conduttore e i piani alti di Mediaset. Tra le ipotesi, si crede che Signorini stesse rispondendo alle indiscrezioni a proposito del cambio di poltrone rosse, quelle delle opinioniste. Pare che Sonia Bruganelli e Orietta Berti verranno sostituite da Katia Ricciarelli e Paola Barale. Forse, Il suo commento è stato un modo per smentire le voci in circolo.

La frecciatina sui social

Un’altra questione è quella contenutistica: da tempo si parla della volontà di Silvio Berlusconi di diminuire il trash all’interno di alcuni programmi, come il Grande Fratello vip. Forse, Alfonso Signorini attraverso questo commento voleva dimostrare che si tratta solo di voci di corridoio: “Quante se ne leggono”, scrive infatti.

Non sappiamo con precisione a cosa si riferisse, ma di certo il conduttore di Canale 5 è infastidito da qualcosa, presumibilmente da un’informazione in particolare che si trova in rete. Il suo modo per mettere a tacere le voci che l’hanno destabilizzato è stato quello di sferrare una frecciatina velenosa attraverso le sue piattaforme social. Chissà se prima o poi sputerà il rospo e racconterà perché ha scritto quelle parole: forse, l’occasione giusta potrebbe essere proprio la prima puntata di stagione.