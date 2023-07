Cinema John Wick 5 si farà o non si farà? Il film è pianificato, ma il regista dice di no Di Federico Del Ferraro - 11

La saga di John Wick si è chiusa mirabilmente con il quarto capitolo, ma a questo è succeduto l’annuncio dello sviluppo di John Wick 5.

Fra film e serie spin-off, il franchise di John Wick è appena iniziato ed in tanti se lo aspettavano. Numerose sono le storie ed i personaggi da esplorare per espandere questo universo narrativo di assassini, e l’occasione era troppo allettante per Lionsgate. Quello che forse non ci aspettavamo era una conferma così celere su John Wick 5, che inizialmente esisteva solo nelle chiacchiere del regista, Chad Stahelski, ma che è diventato presto una realtà.

John Wick 5 è confermato, ma i fan della saga non possono far altro che chiedersi come verrà fatto combaciare con il finale del quarto film. Nell’ultimo capitolo di John Wick vediamo infatti lo scontro finale fra Baba Yaga e Caine, suo vecchio alleato, che termina nella pacifica morte di John. Il protagonista della saga è dunque morto e sepolto, e a meno che Stahelski non tenti un’operazione davvero originale, John Wick 5 rovinerà il finale davvero ideale di John Wick 4.

Lionsgate lo annuncia, ma Stahelski si chiede perché

Lionsgate, casa di produzione di tutti e quattro i film della saga, ha annunciato lo sviluppo di John Wick 5 poche settimane dopo l’uscita in sala del quarto capitolo. Prima di allora si era solo discusso del film e Stahelski non lo aveva escluso, ma si era detto voglioso di staccare un po’ da quel mondo e trovare nuove idee e nuove ispirazioni in altri progetti. Lo stesso regista ha dichiarato infatti che la tentazione c’è sempre stata, ma anche i dubbi.

“Ora che ne abbiamo fatti quattro e chiuso il cerchio, per così dire, penso che è una chiusura ottima per la serie”, disse Stahelski in un’intervista. Continua: “E poi c’è un concorrente, o il regista che è in me, che dice ‘Fanculo, vediamo se ci riusciamo’. È una tentazione, ma ancora non trovo il perché”. Dunque Stahelski – al quale si lega il ritorno di Keanu Reeves – sarebbe tentato di realizzare un nuovo capitolo, ma solo per mettersi alla prova e non perché sente davvero di voler dire qualcosa di nuovo.

John Wick è sopravvissuto in un finale alternativo

In alcune proiezioni preliminari del film, John Wick 4 si chiudeva con il reveal che Baba Yaga era in realtà sopravvissuto agli eventi del finale. Questa chiusura alternativa è stata girata per proporla a dei pubblici di prova, ma a spuntarla è stato il finale che poi è arrivato in sala, che con il suo romanticismo e la sua ambiguità stuzzicò molto di più gli spettatori. Se recentemente Io Sono Leggenda 2 ci ha insegnato che un finale alternativo può diventare quello canonico per l’inizio di una nuova storia, un’operazione del genere potrebbe accadere anche in John Wick 5.

Alternativamente, Stahelski ed il suo team potrebbero decidere di provare qualcosa di davvero assurdo e proporre un film di John Wick senza John Wick. Sentiremo parlare nuovamente di questo progetto nei prossimi mesi, anche se gli scioperi congiunti di sceneggiatori ed attori di Hollywood avranno un impatto sulle produzioni in corso e su quelle future.