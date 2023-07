Serie TV La Ruota del Tempo 2, il primo trailer preannuncia la battaglia contro l’Oscuro | TRAILER Di Elisa Sirtori - 9

Il nuovo trailer ci svela come la serie fantasy di Prime Video sia pronta a tornare il mese prossimo con nuove battaglia.

Finalmente abbiamo il primo trailer della seconda stagione de La Ruota del Tempo dove ritroviamo subito i nostri amati protagonisti Moiraine Damodred interpretata da Rosamund Pike, al’Lan Mandragoran di Daniel Henney e Nynaeve al’Meara di Zoë Robins.

Sono ormai passati ben due anni da quando la prima stagione ha fatto il suo debutto sulla piattaforma di Amazon diventando subito molto apprezzata da critica e pubblico, adesso finalmente possiamo ritornare in quel mondo magico che tanto ci è mancato.

Ci siamo lasciati che l’Oscuro, interpretato da Josha Stradowski, sembrava essere stato sconfitto, ma alla fine proprio Lan ha avuto un monito in cui veniva detto che non sarebbe stata l’ultima battaglia contro le forse del male.

Infatti, proprio un attimo prima dei titoli di coda vediamo alcune navi all’orizzonte in avvicinamento facendo subito pensare che l’inizio della seconda stagione avrebbe ripreso esattamente da quel punto e con un probabile nuovo scontro.

Infatti il nuovo trailer non smentisce le aspettative e sulle note di “Control” di Halsey ritroviamo Moiraine affrontare a un attacco del temuto Oscuro, la stessa era estremamente preoccupata dalle minacce che stavano arrivando dal mare avendo consapevolezza di quello che sarebbe successo a lei e gli altri, grazie ai suoi poteri.

La Ruota del Tempo è già stata confermata per la stagione 3

Al comuc-Con di San Diego dello scorso anni era stato annunciato a sorpresa che sarebbe arrivata anche una terza stagione de La Ruota del Tempo e che questa avrebbe adattato il questo romanzo delle opere di Robert Jordan, L’ascesa dell’Ombra. Una gioia infinita per tutti i fan che dall’uscita del primo capitolo hanno sperato fortemente nella conferma della seconda stagione e mai si sarebbero aspettati una notizia così esplosiva.

Quello che possiamo vedere dai 2 minuti del primo video è dove ritroveremo tutti i personaggi della saga oltre a darci un primo sguardo sui nuovi cattivi, ovvero i Seanchan, riusciamo a scoprire anche come Rand stia sperimentando il suo nuovo potere imparando a usarlo e non sempre per il bene, ora che tutto il gruppo ha preso strade diverse.

Le cose cambieranno radicalmente, soprattutto per Rand

Dal trailer è subito intuibile che le cose cambieranno radicalmente, soprattutto per Rand, mentre cerca di capire come usare i suoi nuovi poteri sembra interessato anche a conoscerne una parte più oscura e violenta e questo poterebbe essere il motivo per cui lo vediamo legato a una ruota delle torture.

Se la seconda stagione de La Ruota del Tempo deciderà di seguire in modo accurato il romanzo La grande caccia, allora Rand sarà sicuramente una figura principale nella storia. Ma visto che in precedenza la trama ha preso una strada tutta sua allontanandosi dai libri, è possibile che anche in questo caso non si conosca nulla di quello che accadrà. La Ruota del tempo arriverà su Prime Video con il primo di settembre.