Il paradiso delle signore 8: Adelaide svela il suo segreto sul figlio | Saltano fuori le bugie

Nelle nuove puntate della fortunata fiction targata Rai la Contessa rivelerà a tutti il suo più intimo segreto.

Il paradiso delle signore è una soap opera che ha saputo conquistare il cuore degli italiani grazie alle sue numerose storie intrecciate tra loro e i suoi carismatici personaggi che popolano la serie televisiva. Sono ormai otto anni che la fiction va in onda su Rai1 e i fan della serie tv non vedono l’ora di gustarsi la nuova stagione, che andrà in onda dal prossimo settembre.

Sebbene la settima stagione de Il paradiso delle signore sia finita lo scorso 5 maggio, le riprese dell’ottava sono già cominciate settimane fa. Grazie ai social, gli attori hanno potuto condividere con i loro fan alcuni scatti anticipatori di quello che accadrà nelle nuove puntate e i telespettatori non stanno più nella pelle per scoprire cosa succederà.

Negli ultimi tempi, l’attenzione è rivolta verso la Contessa Adelaide di Sant’Erasmo che, prima della fine della settima stagione, è andata a Parigi per motivi professionali. Tuttavia, la donna non è mai arrivata in Francia e Marcello Barbieri ha poi scoperto che la Contessa si era fermata in Svizzera.

L’uomo vuole capire perché Adelaide non è arrivata a Parigi ma si è fermata in Svizzera. La Contessa ha un segreto intimo che cela da diversi anni ormai e forse adesso è giunta l’ora di dire a tutti la verità in merito.

La Contessa Adelaide è mamma

Il segreto della donna è che ha un figlio. Non si sa ancora come questa notizia potrà interferire nella trama stessa de Il paradiso delle signore, ma pare che Adelaide sarà costretta a svelare a tutti l’esistenza di suo figlio. La Contessa potrebbe aver avuto suo figlio quando era molto giovane e, per evitare lo scandalo, l’avrebbe affidato a qualcuno in Svizzera.

Adesso quel qualcuno potrebbe essere morto o non più in condizioni tali da potersi prendere cura del figlio e Adelaide si vedrà costretta a prendere in mano la situazione e capire come gestire il ragazzo. Ancora non si è certi se la Contessa dirà la verità o se porterà con sé suo figlio a Milano. Quello che possiamo fare è attendere con ansia altri piccoli spoiler o le nuove puntate.

Marcello e Adelaide

Quasi certamente la Contessa Adelaide sarà una delle protagoniste principali nelle prime puntate dell’ottava stagione della serie. La verità circa un suo figlio segreto potrebbe mettere a dura prova la relazione sentimentale tra la donna e Marcello. L’uomo, infatti, se scoprirà anche questo ennesimo segreto, si renderà conto di quante bugie Adelaide gli ha raccontato finora.

Barbieri è molto confuso ed indeciso e il comportamento della Contessa ha messo a repentaglio anche i suoi sentimenti verso di lei. Adelaide ha mentito per proteggere il suo intimo segreto e, forse, dovrebbe dire la verità almeno all’uomo che dice di amare. Scopriremo se Marcello e la Contessa troveranno un accordo oppure la loro storia finirà definitivamente.