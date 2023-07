Serie TV Secret Invasion: ecco quando il famoso Avenger è stato rimpiazzato dagli Skrull Di Marina Londei - 10

Secret Invasion ha rivelato un segreto spiazzante: uno degli Avenger è stato sostituito da uno Skrull ormai da tempo.

Nell’ultima puntata di Secret Invasion la Marvel ha deciso di sganciare una bomba non da poco, rivelando che Rhodey, ovvero War Machine, è in realtà uno Skrull di nome Raava. Di indizi su questo plot twist ce n’erano stati diversi negli episodi precedenti, ma è stato comunque sconvolgente vedere Rhodey trasformarsi in un alieno.

Questa rivelazione si lega al piano di Gravik di rapire le persone più potenti della Terra e sostituirle con quelli della sue specie per conquistare il pianeta e rivendicarlo come proprietà degli Skrull.

La puntata non ha però rivelato un dettaglio importante, ovvero da quanto tempo War Machine è uno Skrull. L’episodio non ha lasciato indizi in tal senso, e i fan più fedeli hanno quindi deciso di provare a risolvere il mistero da soli, analizzando a ritroso le apparizioni del personaggio nell’MCU.

Sul web impazzano le discussioni su come e quando sia avvenuta la sostituzione, ma è difficile trovare degli indizi certi in tal senso, anche perché War Machine ha avuto per lo più un ruolo marginale nei film della saga di Avengers.

Secret Invasion: quando è stato sostituito War Machine

Secondo molti fan, la sostituzione non può essere avvenuta prima di Avengers: Endgame. Rhodey è probabilmente diventato uno Skrull nel corso della Saga del Multiverso, e la sua apparizione in The Falcon and the Winter Soldier suggerisce che è stato sostituito in quel periodo temporale.

Ad aver insospettito i fan è stata la sua conversazione con Sam Wilson sull’abbandono dello scudo e sul confine labile tra alleati e nemici: secondo molti ha fatto intendere che era già uno Skrull allora, visto che è un ragionamento che ben si adatta alle idee degli Skrull. Inoltre, prima di salutare Sam ha affermato: “È un nuovo giorno, fratello”, una frase molto sospetta se confrontata con ciò che sta accadendo ora.

Perché Rhodey vuole che Sam diventi il nuovo Capitan America?

Nonostante le tempistiche possano essere corrette, rimangono comunque molte domande. Per esempio, se Rhodey era già uno Skrull in The Falcon and the Winter Soldier, come mai ha spinto Sam a prendere il posto di Capitan America?

Secondo la maggior parte dei fan, Skrull-Rhodey è convinto che Sam non sia in grado di guidare gli Avengers e che il gruppo diventi di conseguenza più debole e meno unito. C’è anche la possibilità che gli Skrull vogliano attirare in qualche modo gli Avengers lontani dalla terra per poter proseguire col loro piano.