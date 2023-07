Cinema

Questo elfo di Lo Hobbit sarà in Gli Anelli del Potere 2 | Gli indizi a favore Di Federico Del Ferraro

Gli Anelli del Potere si è già dimostrato ben disposto a rivisitare il canone di Tolkien per introdurre vari personaggi da libri e film.

La serie Amazon de Il Signore degli Anelli ha riportato gli spettatori fra gli Uomini, gli Hobbit, i Nani e gli Elfi della Terra di Mezzo, ma non come molti si sarebbero augurati. Sebbene lo show non sia stato apprezzato da buona parte del pubblico, questa formula adottata da Amazon di reinventare e spostare nel tempo gli eventi canonici narrati da J.R.R. Tolkien ne Il Silmarillion ha un lato positivo, ovvero quello di far convergere in una determinata finestra temporale vari personaggi che non si sarebbero altrimenti mai incontrati.

Date queste premesse è solo logico che coloro interessati al futuro dello show, ergo alla sua seconda stagione, hanno setacciato gli episodi disponibili in cerca di indizi e tracce lasciate dai creatori per stuzzicare il pubblico. Uno di questi indizi è stato trovato nell’episodio sette, L’occhio, e pare indicare che un certo elfo dalla trilogia cinematografica de Lo Hobbit tornerà in azione.

Il Re degli Elfi Thranduil sarà ne Gli Anelli del Potere 2?

Nel settimo episodio de Gli Anelli del Potere viene citato un luogo che abbiamo già visitato più volte in versione audiovisiva: Bosco Atro. Questa foresta, anche chiamata Boscotetro o Boscuro, è la dimora del Re degli Elfi Thranduil, padre di Legolas e personaggio della trilogia de Lo Hobbit interpretato da Lee Pace. Nell’episodio citato, Sadoc Burrows indirizza lo Sconosciuto verso “Boscoverde il Grande”, antico nome per Bosco Atro prima che l’influenza di Sauron, barricatosi nella fortezza di Dol Guldur che ivi sorge, lo corrompesse.

Thranduil era certamente già nato durante gli eventi de Gli Anelli del Potere, in quanto fondò il regno elfico a Bosco Atro insieme a suo padre Oropher – al quale succedette – durante la Seconda Era. Thranduil combatté contro Sauron come membro dell’Ultima Alleanza tra gli Elfi e gli Uomini, dunque la sua apparizione avrebbe senso e troverebbe spazio nella narrazione della serie.

La presenza di Thranduil darebbe backstory a Legolas

La presenza di Thranduil sarebbe una chicca non soltanto perché ci farebbe rincontrare un personaggio già conosciuto dai film di Jackson, ma anche perché potrebbe fornire una backstory a Legolas, storico membro della Compagnia dell’Anello. Legolas è da sempre il personaggio meno approfondito di Tolkien, e questa sembra un’ottima opportunità per fornire del contesto riguardo l’identità di sua madre, la sua nascita (che si rintraccerebbe in realtà all’inizio della Terza Era) ed il rapporto col padre.

La seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha terminato le riprese a giugno 2023 e arriverà in streaming su Amazon Prime Video nel corso del 2024. Come la prima stagione, la Stagione 2 consisterà di otto episodio.