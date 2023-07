News Ultim’ora Jovanotti: l’incidente è più grave del previsto, cresce la preoccupazione | Immediato intervento Di Ambra Ferri - 9

Cresce la preoccupazione per Jovanotti, che ha fatto un grave incidente in bicicletta: ecco quali sono le sue condizioni mediche.

È uno dei cantanti italiani più amati di sempre che con le sue canzoni fa emozionare grandi, anziani e bambini. Questa volta, però, Jovanotti sta facendo preoccupare enormemente i fan per via di un grave incidente in bicicletta che lo ha visto coinvolto.

È noto che il cantante è un grande amante della bici: lo racconta anche la sua docuserie “Non voglio cambiare il pianeta”, disponibile in streaming su RaiPlay. Jovanotti, in arte Lorenzo Cherubini, ama viaggiare il mondo su due ruote, tanto che si è spinto oltreoceano in sella alla sua bicicletta.

Durante uno dei suoi ultimi lunghi viaggi ha percorso da La Serena in Cile a Buenos Aires in bicicletta: questo rende l’idea di quanto lui sia un esperto e appassionato di due ruote. Non è di certo un ciclista di primo pelo, eppure negli ultimi giorni ha fatto un grave incidente. Ecco cosa è accaduto e come sta ora.

L’incidente su due ruote a Santo Domingo

A rivelare la notizia è stato lo stesso Jovanotti che, attraverso due video su TikTok, ha informato i fan del tragico accaduto. Nonostante le sue condizioni fisiche non fossero le migliori, il cantante si è mostrato come lo conosciamo: positivo e sorridente. Questo ha subito rasserenato i followers, che erano – e sono tutt’ora – molto preoccupati per lui.

Il cantante ha spiegato sulla piattaforma social che ha subito un doloroso intervento chirurgico per impiantare una protesi in titanio in seguito all’incidente. Si è trattato, quindi, di un episodio piuttosto grave. “Un dolore insostenibile, una sofferenza acuta”, ha spiegato Jovanotti nei video, mostrandosi in tutta la sua fragilità. Poi ha rassicurato i fan, spiegando che si tratta di un’operazione comune da cui dovrebbe riuscire a riprendersi in pochi mesi.

Il messaggio ai fan: “Poteva andare peggio”

Ha poi continuato parlando del magnifico tour in bicicletta che stava facendo tra le piantagioni da zucchero a Santo Domingo, interrotto dall’incidente. “Una signora addirittura mi ha offerto una noce di cocco per dissetarmi”, spiega con il sorriso.

Nelle ultime ore, però, non si placa la preoccupazione dei fan per le sue condizioni fisiche. Alcuni temono che stia sottovalutando l’accaduto, altri che non potremo più vederlo live ai concerti. A tal proposito, Jovanotti ha rassicurato con una frase a fine video: “Tutto sommato, poteva andare peggio. Io sto bene”. Sarà così o l’ha detto solo per calmare le acque? Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti dal cantante.