News Volo cancellato o in ritardo? Devi essere risarcito | Le compagnie non te lo dicono Di Marina Drai - 12

Il tuo volo è stato cancellato e non sai cosa fare? Ecco tutti i diritti a cui puoi fare appello per essere rimborsato.

A qualcuno sarà capitato di avere un volo in ritardo o cancellato. Di certo non si tratta di una bella situazione: non vedete l’ora di partire per le vacanze ed ecco che la compagnia aerei vi rovina i piani.

Un volo in ritardo o cancellato causa stress e frustrazione, e non è semplice rimanere calmi e rilassati quando si è in attesa di un volo e si sa che non si arriverà a destinazione in tempo.

Un volo in ritardo, infatti, può rovinare i piani di viaggio, soprattutto se si è in viaggio per lavoro e si rischia di perdere una riunione o una presentazione importante. Se si è in viaggio per piacere, invece, si può perdere un evento o un’attività che si stava aspettando con ansia.

Non per ultimo, dover affrontare un volo in ritardo è costoso: potreste essere costretti a soggiornare in hotel nei pressi dell’aeroporto, senza contare pranzi, cene e merende aggiuntive che dovrete pagare di tasca vostra. Perlomeno, questo è quello che pensano molti; in realtà le compagnie sono tenute a provvedere per voi.

I motivi dei voli cancellati

Ci sono diverse ragioni per cui i voli possono essere cancellati o in ritardo. Spesso i voli vengono posticipati o cancellati a causa del maltempo: pioggia, neve e venti forti possono causare ritardi e cancellazioni dei voli. Potrebbero inoltre esserci dei problemi tecnici con gli aerei o con le infrastrutture aeroportuali.

Un’altra causa è lo sciopero dei dipendenti sia delle compagnie aeree che dell’aeroporto. Negli ultimi anni, poi, si è verificato un aumento del traffico aereo che può portare a ritardi e cancellazioni dei voli. Infine, molte compagnie aeree lamentano mancanza di personale che mette a dura prova la programmazione dei voli.

Volo cancellato? Ecco i tuoi diritti

Se il tuo volo è in ritardo hai diversi diritti a cui puoi fare appello: innanzitutto, hai diritto a ricevere assistenza dalla compagnia aerea, come cibo, bevande e alloggio se necessario. Inoltre, se il tuo volo è in ritardo di almeno tre ore, puoi avere diritto a un risarcimento il cui ammontare dipende dalla distanza del volo. Per i voli fino a 1.500 chilometri, il risarcimento è di 250 euro. Per i voli tra 1.500 e 3.500 chilometri, il risarcimento è di 400 euro. E per i voli oltre i 3.500 chilometri, il risarcimento è di 600 euro.

Se il tuo volo è cancellato hai poi diritto a un rimborso del biglietto. Inoltre, se il tuo volo è in ritardo o cancellato, puoi chiedere alla compagnia aerea di cambiare il tuo volo gratuitamente. Se dovesse capitarti una situazione del genere, non esitare a far valere i tuoi diritti!