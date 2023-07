Cinema Dirty Dancing 2 rinviato di almeno un altro anno | Lo sciopero blocca i lavori Di Federico Del Ferraro - 11

L’atteso sequel del classico Dirty Dancing incontra un nuovo ostacolo che ne ritarda l’uscita di un altro anno.

Dirty Dancing attende un sequel da svariati anni. Nonostante l’uscita di alcuni film che riprendono o ricostruiscono la narrazione originale, le vicende di Baby e Johnny non hanno mai avuto un proseguimento dal 1987 ad oggi. Difatti Havana Nights del 2004 era un prequel – molto vagamente; inoltre in Italia fu distribuito come Dirty Dancing 2 – e nel 2017 fu realizzato un remake omonimo. Da tre anni a questa parte però Lionsgate aveva annunciato la realizzazione di un vero e proprio sequel: Dirty Dancing 2 (stavolta per davvero).

Il film sarà diretto da Jonathan Levine (Non succede, ma se succede…, Fottute!) e vedrà il ritorno di Jennifer Grey nel ruolo di Frances “Baby” Houseman, la protagonista della prima pellicola. Inizialmente previsto per il 2024, Dirty Dancing 2 è stato rinviato ad una data imprecisata dell’estate 2025, quindi almeno a due anni da oggi. Il motivo è il blocco dei lavori causato dagli scioperi congiunti di WGA e SAG-AFTRA, sceneggiatori ed attori di Hollywood.

Cosa sappiamo di Dirty Dancing 2?

Non ci sono molte informazioni disponibili su Dirty Dancing 2, ma possiamo lavorare di speculazione. Data la presenza di Jennifer Grey immaginiamo che Baby sarà di nuovo la protagonista o quantomeno un personaggio principale, e che la danza sarà – ovviamente – di nuovo centrale nella storia e nello sviluppo dei personaggi. Forse stavolta Baby fungerà da guida per qualcuno più giovane, ribaltando i ruoli dal primo film.

Considerando la prematura scomparsa di Patrick Swayze avvenuta nel 2009, è evidente che l’istruttore di danza Johnny Castle non sarà presente nel sequel. Dirty Dancing era finito positivamente per la coppia Baby-Johnny, quindi potremmo vedere una Baby che affronta la perdita del compagno e che cerca di onorare la sua memoria. La stessa Grey ha dichiarato di voler ricordare Swayze con la realizzazione di questo film.

Cosa significa il rinvio per Dirty Dancing 2

Un rinvio può avere un impatto fortissimo sul destino di un film. Non solo fa slittare una finestra di distribuzione, cambiando i piani della produzione ed eventuali film concorrenti, ma soprattutto è un dispendio monetario non da poco. Soprattutto, in questo caso (e ne sentiremo tanti altri nelle settimane a venire per via dello sciopero) non si tratta di un semplice rinvio, ma di un vero e proprio blocco causato dal rallentamento dei lavori.

Se il rinvio costa, allora il budget complessivo del film salirà; se il budget si gonfia, il film dovrà performare sempre meglio in sala per poter ripagare il suo costo ed essere considerato un successo economico. L’abbiamo visto durante questo 2023, anno in cui sono usciti numerosi grandi film o blockbuster con costi enormi (causati dalla pandemia) e che non sono riusciti ad incassare a sufficienza. Lo sciopero non bloccherà solo le produzioni, ma le metterà in una posizione economica davvero scomoda.