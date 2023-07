Cinema Il nuovo trailer di Blue Beetle ci prepara al DCU nominando Superman | TRAILER Di Federico Del Ferraro - 5

L’universo narrativo rinato della DC Comics viene impostato dai due trailer di Blue Beetle tramite delle simpatiche citazioni.

La DC si prepara alla rinascita cinematografica mettendo una pietra sopra il DCEU e dando il via al DCU diretto da James Gunn e Peter Safran. Il primo film dell’universo narrativo sarà Superman: Legacy, ma troveremo un capitolo zero in Blue Beetle, diretto da Angel Manuel Soto e con Xolo Maridueña nel ruolo del supereroe protagonista. Blue Beetle, sebbene non farà parte del DCU, prepara il campo per l’esordio di questo progetto.

Essendo anche slegato dal DCEU, Blue Beetle rimarrà un film a sé stante. Gunn e Safran hanno però dichiarato che, sebbene questa storia sarà indipendente, Maridueña tornerà nel futuro del DCU ed interpreterà di nuovo Jaime Reyes / Blue Beetle. Stando alle premesse di Gunn riguardo il suo universo, ha senso quel che abbiamo sentito nei due trailer di Blue Beetle, ovvero le citazioni ai due supereroi più famosi della DC Comics.

Blue Beetle conosce Superman e Batman

Nel primo trailer rilasciato svariate settimane fa Jaime e suo zio, Rudy (George Lopez) avevano un breve scambio riguardante Batman: il ragazzo commentava un mucchio di strani congegni dicendo che fosse “roba da Batman”, al che lo zio risponde dicendo che “Batman è fascista”. Al di là del dialogo in sé, il fatto che i due personaggi conoscano e parlino dell’Uomo Pipistrello lascia intendere che il supereroe sia famoso.

Stesso discorso per il trailer più recente, dove vediamo Jaime alle prese con lo Scarabeo che si è impossessato di lui. Jaime si sta esercitando nel controllo dell’entità e, gettandosi da un balcone per forzare lo Scarabeo ad uscire, esclama che “Superman può volare”. Ancora una volta è evidente che i supereroi più famosi della DC sono attivi e con una certa reputazione, tanto che tutta la famiglia Reyes li conosce, li cita ed ha opinioni su di loro.

Il DCU di Gunn e Safran avrà supereroi già attivi

Queste due banali frasi vanno però a braccetto con quanto dichiarato da Gunn circa il suo DCU. Il regista di Guardiani della Galassia e The Suicide Squad ha infatti detto che nel DCU i supereroi saranno già affermati e attivi, e non vedremo quindi le loro origin story durante il Capitolo Uno, chiamato “Gods and Monsters”. È assolutamente realistico che Jaime sia a conoscenza di Superman, Batman e probabilmente anche altri eroi in quanto questi sono in attività.

La DC ripone molte speranze in Gunn e Safran, in quanto i loro tentativi nell’audiovisivo non avevano mai funzionato davvero nonostante molti sforzi. L’ultimo loro prodotto, The Flash, è stato produttivamente complesso ed ha avuto risultati deludenti al botteghino, che sono un indicatore significativo considerando tutti i personaggi riuniti in questo film. Gli stessi Marvel Studios stanno osservando un calo di interesse in tanti loro progetti, quindi Gunn e Safran non hanno solo il compito di risollevare la DC, ma anche di risollevare il genere dei cinecomics in generale.