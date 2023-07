Tutte le location di Babylon: la Vecchia Hollywood ritorna in vita | I set da sogno

Babylon e la sua predilezioni per reali location della Hollywood degli anni Venti amplifica il senso di immersione dello spettatore.

Hollywood negli anni Venti non era esattamente un buon posto dove aggirarsi. Tutt’oggi la reputazione di questo prestigioso quartiere a volte vacilla di fronte a scandali o rumorosi eventi mediatici, ma questa sensazione cent’anni fa era decisamente più grande. Il neonato successo dell’industria cinematografica aveva reso ricchissimi produttori ed attori e questo denaro trasformò Hollywood in un covo di dissoluzione e vizi che neanche il proibizionismo riusciva a contenere.

Questa licenziosità continuò fino al 1930 con l’istituzione del Codice Hays, una lista di linee guida comportamentali e morali stilate da Will. H. Hays per risollevare la reputazione di Hollywood e dei suoi artisti. Ma Babylon di Damien Chazelle ha voluto immortalare proprio quella dissolutezza, quella amoralità che contraddistinse Hollywood durante gli anni Venti. Per rendere l’esperienza davvero immersiva ha deciso di utilizzare vere location direttamente da quel periodo storico; scopriamo quali.

Il Blue Sky Movie Ranch è il set di Kinescope

Il Blue Sky Movie Ranch è stato importante per Hollywood negli anni, avendo ospitato opere cinematografiche e televisive di successo come Wild Bill, Coming to America, Bonanza e La casa nella prateria. Inoltre Blue Sky Movie Ranch rappresenta esteticamente l’idea di set hollywoodiano degli anni Venti.

I luoghi dove avveniva la magia erano spogli, sporchi, quasi abbandonati, ed è così che viene restituito il set dei Kinescope Studios che vediamo in Babylon.

Lo United Artists Theatre è la villa di Don Wallach

Babylon comincia in grande con una enorme festa nella villa di Don Wallach, il presidente dei Kinescope Studios. È qui che Manuel Torres (Diego Calva) e Nellie LaRoy (Margot Robbie) si incontrano per la prima volta, in un’atmosfera completamente al di fuori di qualsiasi controllo e moralità. Alcol e droghe fluiscono liberamente e assistiamo alla morte della giovane attrice Jane Thornton per mano di Orville Pickwick, evento ripreso dal reale scandalo che coinvolse Fatty Arbuckle e Virginia Rappe.

Per gli interni della festa è stato utilizzato il United Artists Theatre situato all’interno dell’Ace Hotel di Downtown Los Angeles. L’edificio, costruito dall’architetto C. Howard Crane per la United Artists di Charlie Chaplin, D. W. Griffith, Mary Pickford e Douglas Fairbanks, fu utilizzato come luogo di proiezione dei film UA.

Il Castello di Shea è l’esterno della Villa

Gli esterni della villa di Wallach non hanno utilizzato l’Ace Hotel, bensì il Castello di Shea situato presso l’Elizabeth Lake di Los Angeles. Meno visibili rispetto agli interni, questi esterni sono presenti in varie scene fra Manny e Nellie, oltre che durante l’arrivo di Jack Conrad (Brad Pitt).

Il Castello di Shea è stato costruito nel 1924 e non ha una vera connessione col mondo di Hollywood, ma fu utilizzato intensivamente per l’organizzazione di enormi feste alle quali avranno partecipato senz’altro anche i divi del cinema di quegli anni.

Il Los Angeles Theatre è sé stesso e la casa di Hearst

Fulcro della Hollywood degli anni Trenta (e non solo) è il Los Angeles Theatre, un elegante cinema costruito fra il 1930 ed il 1931 e di conseguenza fuori tempo massimo per Babylon, che è ambientato nel 1926. Chazelle ha deciso tuttavia di prendersi una licenza poetica ed inserirlo ugualmente nel ruolo di sé stesso, ma non solo. Il Los Angeles Theatre viene anche usato come il bagno della villa di William Randolph Hearst, l’imprenditore e politico alla base per il leggendario personaggio di Charles Foster Kane in Quarto potere di Orson Welles.

Il Los Angeles Theatre ha ospitato tantissimi film ed eventi prima di chiudere le proprie porte al pubblico nel 1994, ed è da allora disponibile per eventi privati e spesso usato come set, esattamente come accaduto in Babylon. Charlie Chaplin contribuì economicamente alla realizzazione di questo cinema affinché i lavori finissero in tempo per ospitare la premiere di Luci della città.

La Wattles Mansion è la casa di James McKay

In Babylon esploriamo anche il lato malavitoso di Los Angeles tramite James McKay (Tobey Maguire), di cui visitiamo la casa. Queste scene sono state ambientate nella Wattles Mansion, anche chiamata Jualita, una villa presente ad Hollywood e costruita nel 1907 dal banchiere Gurdon Wattles come residenza invernale.

La villa è ad oggi descritta come l’ultimo cimelio perfettamente conservato dell’era precedente all’industria cinematografica, “quando Hollywood era principalmente agricola ed era la dimora invernale di coloro che vivevano nell’Est e Midwest del Paese”. Come location per McKay è dunque perfetta e calza a pennello.

L’Hotel Green è il bar dell’hotel e l’ufficio di Elinor

Questa enorme struttura viene utilizzata per due scene diverse: sia il bar dove conversano Jack Conrad e Fay Zhu, sia il nuovo ufficio di Elinor St. John; per quest’ultimo è stata utilizzata in realtà la lobby dell’edificio, riconvertita ad ufficio. È una delle poche location non situate a Los Angeles, bensì a Pasadena, California.

L’edificio principale dell’Hotel Green è stato costruito nel 1893 da George Gill Green, e poi ampliato nel 1898 e 1903 andando a creare un complesso di tre edifici. Babylon è stato filmato nell’edificio costruito nel 1898, chiamato anche “Annesso Centrale” o “Castle Green”.