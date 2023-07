Cinema Wonka tornerà ai design originali degli Umpa Lumpa | Il regista spiega perché Di Federico Del Ferraro - 7

Wonka non farà un passo indietro solo nella vita del cioccolatiere, ma anche nella storia del cinema, riportandoci al look del 1971.

Wonka è il film targato Warners Bros. che arriverà nelle sale a fine 2023. L’opera sarà diretta da Paul King (Paddington) ed avrà Timothée Chalamet (Dune) nel ruolo del giovane protagonista Willy Wonka. In questa narrazione torneremo indietro nel tempo ed esploreremo la vita di Wonka da giovane adulto in cerca della sua strada, e la sua ascesa a famoso e rinomato cioccolatiere.

Il cast di Wonka è eccezionale ed include Olivia Colman, Keegan-Michael Key, Matt Lucas, Sally Hawkins, Rowan Atkinson e Jim Carter, nomi davvero illustri ed iconici di cinema e televisione. A questi però si aggiunge anche Hugh Grant nel ruolo del leader degli Umpa Lumpa, le creature che lavoreranno nella fabbrica di cioccolato e che Wonka incontrerà per la prima volta durante questo film. Per il loro design Paul King ha scelto di tornare al primo adattamento del romanzo di Roald Dahl, quello del 1971 di Mel Stuart.

Il design originale è più iconico di quello di Tim Burton

Paul King ha motivato la sua scelta di design in una intervista ad Empire. Secondo il regista il design originale degli Umpa Lumpa, ed in generale l’intero primo adattamento, è più iconico dell’adattamento del 2005 di Tim Burton. O almeno, lo è ai suoi occhi. La nostalgia gioca infatti un ruolo fondamentale in quanto King spiega come il film di Mel Stuart con Gene Wilder nel ruolo dell’allegro cioccolatiere lo abbia cresciuto e sia rimasto quindi nella sua mente come il film di Willy Wonka.

“Nella mia testa sentivo che quello è un Umpa Lumpa”, ha detto King. “Amo ‘Pure Imagination’, amo le canzoni degli Umpa Lumpa, amo il loro aspetto. E quello per me è il look iconico degli Umpa Lumpa”. King spiega anche che la sua scelta non è una critica alla direzione presa da Burton, anzi, ne fa un elogio: “Non avrei mai potuto fare quel che ha fatto Tim Burton – perché lui è un genio – ma non sarei mai stato in grado di prendere il film e rifarlo come ha fatto lui”.

Tutto il film, Wonka compreso, sarà più 1971

Se andiamo ad esaminare anche le scenografie di Wonka, i costumi dei personaggi – a partire dal protagonista – ed il carattere vivace e musicale del Willy Wonka di Chalamet, tutto richiama fortemente il film di Stuart del 1971 e l’interpretazione di Gene Wilder. Tim Burton è un regista unico e solo lui riesce a pensare e creare certe immagini: inevitabilmente i suoi adattamenti comprenderanno elementi gotici e fantastici che esistono solo nella sua mente.

Rimanere fedeli allo spirito del primo adattamento e, ci si augura, anche all’opera originale di Roald Dahl, non è comunque una scelta sbagliata e aiuterà a creare un senso di continuità negli spettatori che hanno visto la versione di Mel Stuart.

Wonka sarà nelle sale italiane dal 14 dicembre 2023.