Cinema Tartarughe Ninja: Caos Mutante: abbiamo una scena dopo i titoli di coda? | Svelato il mistero

A fine agosto arriverà Tartarughe Ninja: Caos Mutante, il film che fungerà da reboot per le avventure dei quattro combattenti.

Tartarughe Ninja: Caos Mutante è un nuovo inizio per i quattro eroi nati dalle menti e matite di Kevin Eastman e Peter Laird. Il film sarà prodotto da Paramount Pictures e diretto da Jeff Rowe, già ben navigato nell’animazione avendo scritto per Gravity Falls e per aver co-scritto e co-diretto I Mitchell contro le macchine. Caos Mutante non sarebbe un inizio se il reboot si fermasse con questo film; i piani di Paramount infatti sono ben diversi.

Tartarughe Ninja: Caos Mutante è, finora, il primo di tre progetti che puntano a riportare in alto il nome delle TMNT. Al film infatti seguirà una serie televisiva (in animazione 2D) chiamata Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles e almeno un film che dovrebbe rivedere Rowe sulla sedia del regista. Nelle ultime ore si è scoperto che Caos Mutante offrirà qualche anticipazione sul futuro del franchise durante i titoli di coda.

Caos Mutante avrà una scena mid-credits

Tartarughe Ninja: Caos Mutante non avrà una scena post-credits, bensì mid-credits. A metà dei titoli di coda finali vedremo quindi qualcosa che, a quanto pare, risponderà ad alcune domande della trama ed anticiperà le avventure future di Raffaello, Donatello, Leonardo e Michelangelo. Nelle proposte fatte da Paramount c’è quella di riportare su schermo Shredder, storica nemesi delle Tartarughe e leader del malvagio Clan del Piede.

La scena a metà dei titoli di coda sarà quindi una clip non soltanto di risate e divertimento, ma vorrà porre le basi per un world-building più ampio che poi riusciremo a vedere nella serie e nei futuri film del franchise-reboot. Questa sarà l’unica scena durante o dopo i titoli di coda, quindi gli spettatori più frettolosi saranno liberi di lasciare la sala al suo termine.

Caos Mutante: trama e data di uscita

Il film torna alle origini del mito delle Tartarughe Ninja quando queste, fresche dell’addestramento di Splinter e quindi ancora giovani ed inesperte, cercano di fermare i piani del cattivo Superfly per essere ricevuti come eroi e quindi accettati dalla società. Nella loro missione incontreranno l’umana April O’Neil alla quale riveleranno l’antefatto della loro trasformazione per via del contatto col fluido di Baxter Stockman.

La cosa che fin dalle prime immagini aveva attirato più l’attenzione è lo stile di animazione, un 2.5D molto sporco e che si distacca molto dalle serie televisive che avevano fatto la storia delle TMNT. Tutte queste, dalla giovane età dei protagonisti alle scelte artistiche, sono dichiarazioni nette di voler ricominciare daccapo con le Tartarughe.

Tartarughe Ninja: Caos Mutante sarà nelle sale italiane dal 30 agosto 2023.