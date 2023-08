Cinema Il nuovo trailer di The Marvels svela un nuovo cattivo nell’Universo Marvel: ecco ciò che sappiamo fino ad ora Di Noemi Didonna - 11

Fuori il nuovo trailer di The Marvels: ecco cosa svela sull’attesissimo film della fase 5. Una connessione inaspettata viene rivelata!

In pieno svolgimento del Comic Con 2023, la Marvel ha deciso di rilasciare il secondo trailer del film The Marvels incentrato sui personaggi Carol Danvers, Kamala Khan e Monica Rambeau. Il trailer rivela, quindi, un piano davvero vendicativo di Zawe Ashton, attrice che vestirà i panni della nuova villain dell’Universo Marvel ma fornisce chiarificazioni di come Carol Denvers interpretata da Brie Larson ed il suo nuovo team possano scambiarsi di posto.

In effetti, il trailer segue la discussa scena post crediti della miniserie Ms Marvel nella quale la protagonista Kamala dopo essere stata investita da un bagliore lanciato dal suo braccialetto scompare in una destinazione non bene precisata ed al suo posto ecco che appare Carol Danvers ossia Captain Marvel.

Il trailer introduce, inoltre, il personaggio di Monica Rambeau interpretata da Teyonah Parris e dimostra come l’antagonista Dar-Benn abbia influito sui loro poteri affinché questi si collegassero l’uno all’altra. Insomma, dopo aver rilasciato un primo trailer di anticipazioni, nella notte la Marvel ha voluto stupire i suoi fan con un altro che spiega meglio alcune domande in sospeso su The Marvels.

Accanto alle già citate Brie Larson, Parris and Vellani si aggiungeranno al cast del film attori del calibro di Samuel L. Jackson (Nick Fury), Ashton nei panni appunto della villain Dar-Benn e il misterioso personaggio, prince Yan, probabile alleato di Carol che avrà il volto di Park Seo-Joon. A quanto pare proprio lui che nei fumetti sposa Danvers, avrà una relazione romantica con la donna come suggerito proprio dal trailer.

Il superpotere di Captain Marvel

Un’altra importante informazione viene confermata nel nuovo trailer di The Marvels. Si era spesso accennato al fatto che Captain Marvel potesse assorbire l’energia dei materiali circostanti per poi espellerla dalle mani in forma fotonica. Questo superpotere viene ora reso evidente proprio nella clip all’interno della quale viene fornita un’ulteriore spiegazione circa l’intreccio dei poteri tra Danvers, Monica e Khan.

Infatti, in merito a questo Rambeau afferma che il villain Dar-Benn ha fatto sì che i poteri delle tre si intrecciassero per limitare la loro forza una volta attaccate. Ed è per questo che avviene uno scambio proprio quando una di loro utilizza uno dei poteri basati sulla luce. Insomma, il rilascio del trailer è stato più che funzionale a capire qualcosa in più su ciò che attende i fan dell’universo Marvel.

La villain Dan-Benn

In merito alla villain di The Marvels, il trailer rivela un po’ della sua personalità da fanatica, che sarcasticamente rinomina Captain Marvel come “L’Annientatrice” mentre giura vendetta dopo che l’eroina le ha tolto davvero tutto. Dar-Benn, in effetti, è presumibilmente una seguace di Ronan The Accuser, ancora parecchio scottato dalla sconfitta dell’esercito Kree avvenuta in Captain Marvel.

C’è un’altra conferma in The Marvels: Dar- Benn verrà in possesso dell’altro braccialetto che corrisponde a quello superpotente di Ms Marvel stessa. In questo modo la Power Stone viene di fatto sostituita e l’aggeggio darà alla villain poteri simili a quelli di Ronan. Tuttavia, rimane un mistero del perché la natura dei poteri tra Dar- Benn e Ms Marvel è praticamente diversa. Forse, il nuovo film avrà modo di spiegare i punti irrisolti una volta per tutte.