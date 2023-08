Cinema Barbie, la scena post-credit censurata doveva contenere un cameo a sorpresa Di Elisa Sirtori - 6

Il film Barbie ha avuto un indiscutibile successo, peccato per quella scena post-credit scartata che avrebbe dovuto contenere un cameo.

Si può ben definire il successo dell’estate 2023, il film Barbie continua a macinare record al botteghino superando i 775 milioni di dollari a livello mondiale e piazzandosi in una buona posizione per arrivare all’incredibile traguardo di 1 miliardo di dollari.

Nonostante ormai non ci siano dubbi sul fatto che sia una pellicola amata sia dal pubblico che dalla critica, ci sono alcune parti che sono rimaste nascoste nella stanza di montaggio ed è lo stesso montatore Nick Houy a parlare di una scena post-credi, in particolare, che sfortunatamente non ha visto la luce.

A seguito della battuta esilarante sul ginecologo, seguita solo dai titoli di coda, possiamo vedere una scena intitolata “Midge in travaglio”, un riferimento più che chiaro alla Barbie ritirata dalla Mattel che rappresentava una donna incinta, apparsa solo per qualche istante nella pellicola, il personaggio di Midge però non sarebbe stato l’unico a fare la sua apparizione, ma sarebbe dovuta apparire anche Helen Mirren, voce narrante del film in lingua originale, mentre assisteva al parto.

La scelta di eliminare questa scena, forse, trova la sua spiegazione proprio in una battuta della voce narrante che dice che una bambola incinta è un concetto piuttosto bizzarro, soprattutto considerando che alla fine del film sembra evidente che Barbie abbia ottenuto i genitali.

Le scene censurate fanno il giro del web

Una versione non censurata dell’immagine ha iniziato a fare il giro del web svelando come molte altre scene siano state tagliate, tra queste: “Barbies Can Save Us” (Le Barbie possono salvarci), “Barbie Monument”, “Barbie Land Creation” (Creazione di Barbie Land) e “Ken Toys Returned” (Il ritorno dei giocattoli Ken), proprio quest’ultimo probabilmente si riferiva ai giocattoli Mojo Dojo Casa della Mattel che sono stati davvero messi in vendita dalla Mattel e sono andati letteralmente a ruba.

Alcuni di questi titoli effettivamente avrebbero avuto un riscontro positivo tra il pubblico, ma in altri casi sicuramente no, come per esempio la scena delle scoregge di cui proprio la regista Greta Gerwig ha parlato. Durante un’intervista la Gerwig ha raccontato di aver desiderato ardentemente inserire nel film una scena divertente inerente alle scoregge fatta a dovere, ma di non esserci riusciti non avendo trovato consenso durante la proiezione di prova.

Alcune scene forse devono rimanere dove sono

Alla fine questa scena è finita nel dimenticatoio, e forse si potrebbe dire per fortuna, anche se la stessa ha confermato che non era stata inserita nel momento giusto del film, ma che in una possibile prossima volta cercherà di darle il giusto momento narrativo.

Meglio lasciare questo dubbio aperto, ci sono diverse scene rimaste indietro che forse potrebbero andare a costruire una sceneggiatura più consistente per un possibile sequel e che incontrerebbero maggiormente il gusto del pubblico, in ogni caso, visto il successo che sta avendo Barbie al botteghino, sembra che non gli manchi proprio nulla.