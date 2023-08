News Asia Argento: l’attacco è spietato, costretta a dare molti soldi per chiudere la questione Di Marina Drai - 11

Asia Argento è diventata protagonista è stata presa di mira da un personaggio noto al quale ha offerto molti soldi.

La figlia del re dell’horror non si fa di certo mettere i piedi in testa da nessuno, tantomeno da un rapper. Asia Argento ha avuto la prontezza di rispondere a una provocazione da parte di Salmo, senza lasciarsi prendere dalla rabbia, anzi ribaltando totalmente la questione.

L’attrice non è nuova ad attacchi e a situazioni difficili, come quelle che ha dovuto affrontare in famiglia. La sua è una vita fatta di violenze e abusi psicologici dai quali è riuscita a riprendersi e diventare ancora più forte di prima.

Così Argento ha provocato a sua volta il rapper facendogli una “proposta indecente” per controbattere a quel verso senza rispetto. Invece di arrabbiarsi e magari procedere per vie legali, l’attrice ha deciso di dimostrare pubblicamente che certe offese non la toccano e non lo faranno mai.

Da sempre attiva nel mondo dello spettacolo, l’attrice ha dovuto subire molto anche sul posto di lavoro, accusando e venendo accusata in casi riguardanti proprio le violenze, ma riuscendo sempre a far sentire la sua voce.

Il verso contro Asia Argento

In un suo pezzo, PXM – Prega per me, il rapper Salmo ha citato Asia Argento attaccandola con un verso piuttosto aggressivo e poco lusinghiero che non è di certo passato inosservato. “Se penso ad Asia Argento sono ricco dentro. Perché manco se mi paga glielo ficco dentro” recita la canzone; un chiaro attacco all’attrice.

L’artista però non si è tirata indietro e, con la tenacia che la contraddistingue, ha deciso di mandare un messaggio molto chiaro al rapper: con una valigetta piena di soldi (finti), l’attrice si è presentata a un concerto del rapper ed è salita sul palco. “Ma se rilancio con 20 mila, me lo dai? Pensaci, ti aspetto” ha affermato, provocando Salmo. “Ho proposto a questo ragazzo 20 mila per ficcarmelo dentro, voi accettereste?” ha poi aggiunto rivolgendosi al pubblico, che è esploso in un boato incontenibile.

Botta e risposta

Non è la prima volta che l’attrice viene presa di mira dagli attacchi di altri personaggi dello spettacolo, ma questa volta ha deciso di rispondere per le rime a Salmo: tutt’altro che offesa, Asia Argento ha mostrato come bisognerebbe reagire a certe provocazioni del tutto fuori luogo e decisamente volgari che in altri casi potrebbero davvero distruggere psicologicamente una persona.

In troppe occasioni ci siamo resi conto che gli attacchi personali a personaggi pubblici possono essere devastanti, il messaggio di Asia non è certo quello di sminuire il fatto, ma dimostrare che certe cose non solo vanno ignorate, anzi vanno affrontate per cercare di evitare che succedano nuovamente. In questo caso lei lo ha fatto ribattendo a tono al rapper e alla fine è stato inscenato il suo intervento sul palco dove invitava il rapper ad accettare la sua offerta.