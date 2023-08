News Aurora Ramazzotti, finalmente mostra la foto di Cesare e scatena i fan | Ecco a chi assomiglia Di Camilla Conti - 6

La foto del primo figlio di Aurora Ramazzotti, Cesare, fa il giro del web e tutti notano la somiglianza incredibile con il nonno Eros.

Nonostante Aurora Ramazzotti sia un personaggio pubblico con un seguito impressionante sui social, ha deciso di condividere soltanto in parte la vita di suo figlio, il piccolo Cesare, nato dalla relazione con il suo compagno storico Goffredo Cerza, ha soltanto tre mesi ma è già una star.

Però fino a oggi non lo avevamo mi visto, ci era concesso solo qualche scorcio del piccolo, ma una foto pubblicata sui social ha scatenato il web che finalmente ha potuto constatare quanto Cesare sia uguale al nonno Eros.

In alcune dichiarazioni, Aurora ha parlato di quello che è stato per lei diventare madre e nonostante sia stato un cambiamento totale della sua vita, si è detta felice come non mai, ma non è la sola, infatti proprio i nonni Michelle e Eros sono follemente innamorati del nipotino.

Li abbiamo visti in diverse occasioni sui social coccolare Cesare con gli occhi a cuore, alcuni scatti sono diventati famosissimi proprio per la tenerezza che rimandavano, ma fino ad ora non avevamo ancora potuto constatare a chi assomigliasse di più, perché Aurora preferiva non esporlo troppo.

Ma adesso arriva la foto rivelatrice del piccolo Cesare e il pubblico non ha avuto dubbi nel riconoscere immediatamente dei tratti caratteristici del nonno Eros. La foto ovviamente ha fatto impazzire i fan di gioia.

La foto di Cesare che scatena la gioia dei fan

È stata proprio la Ramazzotti a pubblicare sul proprio profilo Instagram una serie di scatti in cui compaiono lei e Goffredo in alcuni momenti della loro giornata quotidiana insieme al loro primogenito, in una di queste foto si vede Cesare e un dettaglio che non è sfuggito ai tanti fan che hanno iniziato a commentare forsennatamente l’immagine.

Si tratta proprio dei capelli del piccolo Cesare, il suo ciuffo è identico a quello di nonno Eros, pian piano stiamo scoprendo sempre di più, per adesso Aurora ha scelto di non mostrare il volto del bebé, ma non ha mai mancato di pubblicare scatti di Cesare durante la sua crescita per la felicità di tutti i suoi followers.

Aurora Ramazzotti, la maternità e gli haters

Sappiamo tutti come la vita di Aurora non sia stata semplicissima, fin da quando era solo una bambina è stata bersagliata dal gossip e dai commenti non proprio lusinghieri, così con il tempo ha imparato a costruirsi una corazza forte e nonostante la sua giovane età è una donna matura e di grande intelligenza. Lo si vede anche nell’uso dosato che fa dei social, su cui parla liberamente di ogni argomento con una certa destrezza.

Tra i suoi temi, adesso ovviamente, parla anche della gravidanza e dell’essere diventata madre, proprio qualche settimana fa, attraverso un post, ha scritto come una lettera aperta al figlio rispondendo con una certa astuzia ed eleganza agli haters che continuano a criticare le sue scelte. Si è anche fatta un tatuaggio con scritto: “la tua opinione” con una riga sopra, a ribadire che il giudizio cattivo e gratuito nasce da una profonda ignoranza.