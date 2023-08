News Trova le differenze edizione Vip: guarda la foto di Timothée Chalamet e trova le 6 differenze | Difficilissimo Di Nadia Lucchesi - 11

Uno degli attori più quotati e popolati di questi anni è Timothée Chalamet, sei capace di osservarlo così bene da trovare le 6 differenze?

I test visivi sono davvero divertenti, soprattutto quando si tratta di quelli dove bisogna trovare le differenze tra le due immagini proposte. Questi test, non solo sono un ottimo modo per passare qualche momento di relax e divertimento.

Ma servono anche, e soprattutto, per tenere il cervello in costante allenamento e si sa che un buon allenamento cerebrale è il miglior modo per fare si la nostra materia grigia rimanga sempre arzilla e brillante.

Quale miglior modo di allenare le nostre sinapsi se non guardando attentamente questa immagine che arriva direttamente dal Festival del Cinema di Venezia dell’anno scorso in cui è stato immortalato l’attore di fama mondiale Timothée Chalamet, arrivato in Italia per l’anteprima del film che lo vedeva protagonista, insieme a Taylor Russel, Bones And All.

Timothée Chalamet ha raggiunto la grande popolarità grazie al film capolavoro di Luca Guadagnino, Chiamami con il tuo nome, dove l’attore, ancora molto giovane interpretata, Elio un ragazzo di Crema innamorato dell’amore che fa amicizia con un uomo affascinante e il quale inizierà una profonda storia d’amore segreta.

Trova le differenze di Timothée Chalamet

Negli anni Timothée ha scalato le vette del successo grazie a film di grandissima portata, come Dune, di cui a novembre uscirà il seguito e proprio Bones and All, in cui nuovamente ha lavorato con il grande regista italiano Guadagnino. Inoltre, a dicembre lo troveremo ancora sul grande schermo con l’attesissimo film di Natale, Wonka. Un prequel sulla storia del più famoso cioccolatiere delle favole.

Mentre aspettiamo di vedere nuovamente Timothée Chalamet al cinema, in questa calda estate divertiamoci con il test visivo: trova le differenze. Le due immagini che vedere sopra sembrano identiche, ma non lo sono, infatti si nascondono ben 6 differenze davvero difficili da trovare. È tutta una questione di colpo d’occhio.

La soluzione del test visivo

Avete trovato le differenze nelle due foto di Timothée Chalamet? In questa immagine qui sopra abbiamo evidenziato con dei cerchi i sei dettagli nascosti, alcuni erano davvero difficili da trovare. Se sei riuscito a individuarli in meno di 10 secondi sei davvero un occhio di falco.

Se invece scovarli ti ha richiesto più tempo, allora potresti provare ad allenare la vista con questi altri test visivi, con un po’ di pratica diventeranno sempre più facili e ti accorgerai di riuscire a notare piccoli dettagli o differenze anche nella vita quotidiana, cose che adesso ti sfuggono.