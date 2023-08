News L’oroscopo di Ferragosto: cosa ci dicono le stelle dal 14 al 20 agosto | Giorni hot per alcuni segni Di Camilla Conti - 12

Ci avviciniamo alla settimana più estiva dell’anno, quella di Ferragosto, ecco l’Oroscopo dal 14 al 20 agosti, alcuni segni sono bollenti.

Molti di voi sono già in vacanza e stanno sentendo le vibrazioni di questo periodo di relax, si fanno nuovi incontri e si è più liberi di seguire il proprio istinto. Per alcuni segni questo desiderio è più forte che per altri.

Quindi vediamo come sarà la vostra settimana di Ferragosto, nei giorni che vanno da lunedì 14 a domenica 20. Le stelle restano divise tra il fuoco che arde potente per il segno del Leone e la praticità pragmatica del segno della Vergine.

Le influenze delle stelle saranno davvero potenti nella prossima settimana, ma vediamo segno per segno come potranno cambiare le vostre vacanze, sia per chi ci è già, sia per chi si appresta a partire, ma anche per tutti quelli che resteranno in città.

Gli astri sembrano essere in fermento ovunque voi vi troviate e non dovete per forza essere al mare per poter esplorare i cambiamenti che saranno in atto con la settimana dell’anno più hot di tutte.

La prima metà dei segni zodiacali, per voi è tutta energia

Iniziamo da Ariete, per voi la parola relax si accompagna con energia, movimento, voglia di non stare mai fermi, e anche questo Ferragosto sarà all’insegna dell’energia, avete un fuoco dentro e lo sprigionerete proprio nella prossima settimana al massimo del suo splendore. Per il Toro di avvicina una settimana totalmente immersa nei piaceri della vita e proprio con Ferragosto darete il meglio di voi, sarete in prima linea per godervi le gioie di vivere alcune giornate tra amici e famiglia, tutti intorno a una tavola imbandita, parola d’ordine: felicità.

Gemelli, è arrivato il momento di creare nuove amicizie e non solo, con Ferragosto scoprirete quali persone sono davvero vostre alleate e quali altre potrete lasciare andare, dopo un anno che è andato un po’ a rilento, la prossima settimana sarà il momento della rivincita, è il momento di accogliere e non di respingere.

Cancro, per voi Ferragosto sarà il momento perfetto per mettere mano al portafoglio e togliervi quegli sfizi che avete avuto per tutto l’anno, la prossima settimana sarà particolarmente divertente per voi e non mancherà qualche momento di shopping folle in buona compagnia. Leone, Ferragosto sarà il vostro momento più alto, la prossima settimana sarete in grandissima forma, pronti a conquistare chiunque capiti sul vostro cammino, avete un’esplosione di energia positiva che coinvolgerà tutti. È il momento di divertirsi.

Vergine, siete un concentrato di energia, e a volte risulterà un po’ esagerato, la vostra gioia e voglia di fare è meravigliosa, però in alcuni casi è meglio contenerla, concentratevi sui grandi obiettivi e progetti che vi siete fissati, è il momento della creatività.

La seconda metà dei segni zodiacali, è il momento di staccare

Bilancia, è il momento di staccare la spina e pensare al relax, arrivate da un periodo durissimo in cui non è mancato lo stress, per quanto siete concentrati adesso è il momento di fare qualche giorno di vacanza e ricaricare le pile, Ferragosto vi sta dicendo basta lavorare. Scorpione, anche per voi è il momento di dire basta al lavoro, con la testa siete già alla scrivania, questo vi causa solo stress. Anche le persone che vi stanno vicine hanno bisogno che ci siate non solo con il corpo, ma anche con la mente, la settimana prossima fate uno sforzo e staccate la spina dai doveri. Sagittario, ancora non riuscite a vedere le vacanze chiaramente, il vostro motore sta girando ad alta velocità e siete concentrati sul lavoro e quello che dovete fare. Questo è un periodo favorevole, ma la settimana prossima provate a rallentare e godervi le gioie di stare in compagnia e in relax, per poi riprendere ancora più carichi.

Capricorno, vi siete dimenticati dell’amore? Ultimamente eravate toppo concentrati sulle questioni pratiche da non accorgervi di aver trascurato gli affetti. approfittate della prossima settimana per ristabilire i contatti con chi vi sta accanto e aprire il cuore per i nuovi incontri, si preannuncia un Ferragosto di corteggiamento.

Acquario, la vostra non è stata un’estate facile, anche le questioni di cuore vi hanno abbattuto, in generale agosto non è il vostro mese e la tensione la state sentendo fin troppo chiara. Il nervosismo non è mai un buon alleato, la settimana di Ferragosto prendetela per staccare e se ne sentite la necessità, piuttosto, organizzate un viaggetto in solitaria per riordinare le idee.

Pesci, anche per voi non c’è stata ancora tregua finora, sentite che avete bisogno di riposare ma non ne avete ancora avuto l’opportunità, coglietela con la settimana di Ferragosto, staccate la spina e mettete in pausa per un attimo tutti gli impegni, vi serve ricaricare le pile.