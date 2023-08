News Meteo Italia: in arrivo Caronte Bis, le parole dell’esperto Antonio Sanò | Situazione allarmante Di Ambra Ferri - 5

Anche se sembrava che il caldo ci stesse dando tregua, tornerà l’anticiclone africano. Ecco cosa aspettarsi dalle prossime settimane.

Il fondatore del sito www.ilmeteo.it, Antonio Sanò, ha rilasciato una lunga intervista in cui spiegava cosa sta accadendo nel nostro paese a livello meteorologico. Negli ultimi mesi, infatti, è stato inondato di domande da parte degli italiani, che chiedevano una giustificazione ai fenomeni meteorologici verificatesi.

Prima un’ondata di caldo torrido, poi violente tempeste e grandinate. Ormai il clima è fuori controllo e per le persone è sempre più difficile capire come comportarsi e cosa aspettarsi.

Nei prossimi giorni il caldo tornerà più forte di prima. Dopo giorni di temporali intensi causati dal ciclone Circe, l’anticiclone africano è pronto a tornare protagonista. Ecco cosa aspettarsi

Le previsioni per il prossimo futuro

Cosa accadrà nelle prossime settimane? Questa è una delle domande più quotate nell’ultimo periodo. Antonio Sanò, fondatore del sito www.ilmeteo.it, ha spiegato nel dettaglio cosa aspettarsi dal prossimo futuro. “Lo dico subito: nel corso della settimana appena iniziata l’estate è pronta a prendersi una rivincita. Il ciclone Circe si sta allontanando lentamente dal nostro Paese: oggi avremo ancora qualche rovescio al Centro-Sud, poi con il passare dei giorni lo scenario meteo andrà via via stabilizzandosi, con tanto sole e un clima più caldo”.

La grande domanda è se tonerà il caldo record che abbiamo visto a luglio, quando a Roma erano associati termini dell’universo dantesco. “La città eterna brucia”, “Turisti soffocati dal caldo”, “Roma, la città di Caronte”, “L’inferno di Dante sulla terra”: questi sono solo alcuni dei titoli che si leggevano qualche settimana fa sui quotidiani nazionali e internazionali.

Addio pioggia, bentornato sole

“Si tratta di correnti d’aria calda di matrice subtropicale che provocheranno, oltre a un’estrema stabilità atmosferica con tanto sole, anche un aumento sensibile delle temperature”, ha spiegato il meteorologo Antonio Sanò. “Con questo tipo di configurazione il caldo si farà sentire in particolare da Mercoledì 9, sulle pianure del Nord, sulle regioni tirreniche e sulle due Isole maggiori dove i valori termici si porteranno diffusamente oltre i 35°C durante le ore pomeridiane. Addirittura, in città come Firenze o Roma si potranno raggiungere picchi fino a 38°C, insomma saremo di fronte alla tipica fiammata di calore africana. Niente a che vedere insomma con i picchi estremi di calore che abbiamo registrato a luglio, sarà una fase calda ma non sarà un “Caronte bis”, per intenderci.”

Ma cosa aspettarsi da Ferragosto? Secondo l’esperto Antonio Sanò, “questo scenario potrà tenerci compagnia almeno fino al 16 agosto: tutto questo a causa di una sorta di blocco anticiclonico con l’alta pressione ben piantata sull’Europa centro-meridionale. Solamente al Nord (specie sulle Alpi), qualche temporale potrebbe riuscire a bucare l’alta pressione, ma potrebbe trattarsi di fenomeni molto circoscritti”. Insomma, il meteorologo ha descritto bene cosa aspettarsi dalle prossime settimane: l’estate non è finita, tornerà a prendersi la sua rivincita.