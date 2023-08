Cinema Il prequel di Hunger Games presenta i suoi personaggi con un breve video Di Federico Del Ferraro - 4

Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente introduce i nuovi personaggi attraverso un video apposito.

Il mondo di Hunger Games cinematografico sta per ricevere una sostanziale estensione grazie al film prequel Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente. Adattamento del rispettivo romanzo prequel scritto da Suzanne Collins, Ballata dell’usignolo e del serpente, questo film ci porterà indietro di sessantaquattro anni e ci mostrerà l’ascesa di Coriolanus Snow da rampollo di una famiglia decaduta a presidente tirannico di Panem.

Date queste premesse La ballata dell’usignolo e del serpente includerà molte novità e cambiamenti rispetto alla trilogia originale in cui Katniss Everdeen scatena una rivolta nei Distretti e ribalta il potere nella nazione. Vedremo non solo nuovi personaggi, ma anche nuovi luoghi, tempi storici diversi e, ovviamente, nuovi giochi. Insieme a Snow infatti vedremo Lucy Gray Baird, tributo del Distretto 12 per la decima edizione degli Hunger Games che godrà della guida proprio del futuro tiranno.

I personaggi che andremo a conoscere

Sono solo due i personaggi che già conosciamo: Coriolanus Snow, qui diciottenne obbligato a lavorare come mentore per risollevare la reputazione della sua decaduta famiglia, e sua cugina Tigris, che in Hunger Games ha conosciuto ed aiutato Katniss nella Capitale. Gli interpreti originali, Donald Sutherland ed Eugenie Bondurant, saranno sostituiti dai più giovani Tom Blyth (Billy the Kid) ed Hunter Schafer (Euphoria).

Molte invece le novità assolute. Ci saranno il tributo del Distretto 12 Lucy Gray Baird (Rachel Zegler) il decano ideatore degli Hunger Games Casca Highbottom (Peter Dinklage), la direttrice dei giochi Volumnia Gaul (Viola Davis), il mentore amico del protagonista Sejanus Plinth (Josh Andrés Rivera), il presentatore televisivo Lucretius “Lucky” Flickerman (Jason Schwartzman) e Nonna Snow (Fionnula Flanagan). Snow, Sejanus, Casca e Volumnia sono i protagonisti del video presentazione distribuito da Fandango, la casa di produzione, sui propri canali social.

Altre novità in forma di luoghi e storia

Questo non vuol dire che vedremo Hunger Games con personaggi diversi. Panem è un luogo molto differente da come lo vediamo nella trilogia originale: si è appena usciti da una rivoluzione intentata dai Distretti che ha segnato fortemente la Capitale, che non è ancora diventata la metropoli perfetta e ricchissima che abbiamo visitato. Gli stessi Hunger Games, arrivati a doppia cifra con la decima edizione, non sono ancora diventati il fenomeno sociale più seguito in tutta Panem: in altre parole, la nazione di Panem è ancora politicamente e socialmente instabile.

Alla regia ritorna Francis Lawrence, già regista di La ragazza di fuoco ed entrambe le parti de Il canto della rivolta, e che lo scorso anno ha diretto Slumberland. Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente sarà nelle sale cinematografiche italiane dal 16 novembre 2023.