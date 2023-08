News Zanzara tigre: ecco le malattie che trasmette, attenzione | Rimedio per non farsi pungere mai più Di Didi Kera - 13

L’estate è il periodo dell’anno in cui le zanzare sono sul piede di guerra e noi dobbiamo proteggerci, usando metodi naturali e sicuri.

Se non sopporti venire punto dalle zanzare e, più in particolare, dalle zanzare tigre, allora esiste una soluzione molto utile, più efficace della citronella. Tra le piante antizanzare, quest’ultima è la più utilizzata, ma non è la più risolutiva. Ce n’è una ancora migliore.

La citronella, però, è la pianta più conosciuta come repellente per le zanzare e molte persone la coltivano in casa propria, sui loro balconi, terrazze o nei loro giardini. In questo modo, possono stare tranquilli anche quando decidono di trascorrere un po’ di tempo all’esterno.

Un altro rimedio naturale contro le zanzare è il geranio, una pianta molto bella da vedere e facile da coltivare sui davanzali delle finestre e sui balconi. Purtroppo, però, questi fiori non sono proprio i migliori contro le zanzare, specialmente quelle tigre.

Quindi, se volete una pianta tanto bella quanto efficace da utilizzare contro le zanzare, specialmente quelle tigre, e facile da far crescere e coltivare nelle vostre case e sui vostri balconi, allora dovete scegliere questa pianta miracolosa, che produce fiori bellissimi che si raccolgono in piccoli gruppi colorati.

La Lantana Camara: soluzione perfetta

La pianta che riesce contemporaneamente a decorare casa tua e ad allontanare le zanzare è la Lantana Camara. Questa è una bellissima pianta ornamentale, con colori sgargianti e molto accesi, tiene le zanzare tigre lontane meglio di come ci riesce la citronella. Inoltre, questo ottimo repellente naturale è molto facile da coltivare, sia in casa che all’esterno.

La Lantana Camara è originaria delle zone tropicali dell’America e ne esistono diverse varietà ibridate. I suoi fiori sono formati da cinque petali irregolari, riuniti in corimbi, e formano dei mazzolini coloratissimi. Infatti, la loro peculiarità è quella di sbocciare di un determinato colore, per poi cambiarlo nel corso del tempo. Per crescere rigogliosa, ha bisogna di sole e tanta acqua.

Zanzara tigre: molto pericolosa

La Aedes albopictus, meglio nota come zanzara tigre, fa parte della famiglia Culicidae ed è presente in Italia dagli anni ’90. Questa specie ha una lunghezza che va dai 2 ai 10 millimetri ed è striata di bianco e nero, una caratteristica che si nota facilmente anche ad occhio nudo e che le conferisce il suo aggettivo. La zanzara tigre è diversa dalle altre anche per altri motivi: rimane attiva anche di giorno, punge velocemente per poi fuggire via.

Questo tipo di zanzara è molto aggressiva, resiste facilmente anche ai comuni veleni e si adatta all’ambiente in una maniera strabiliante. Inoltre, la zanzara tigre può anche trasmettere alcune malattie, tra cui: la febbre gialla, il virus della febbre del Nilo, il virus del dengue, dell’encefalite di St. Louis, l’agente patogeno del Chikungunya e della dirofilariasi.