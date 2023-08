Serie TV House of the Dragon 2 si allontanerà dal libro | Queste le modifiche annunciate Di Federico Del Ferraro - 8

House of the Dragon Stagione 2 continua le riprese ed introdurrà una modifica sostanziale rispetto al romanzo originale.

House of the Dragon è oltre la metà della programmazione di riprese per la seconda stagione. A rivelarlo è stato lo scrittore George R. R. Martin, autore della saga di Cronache del ghiaccio e del fuoco e di tutti i romanzi appendice fra i quali Fuoco e sangue, il libro da cui è ispirato proprio House of the Dragon. La notizia non è così scontata considerando l’interruzione totale delle produzioni per gli scioperi di SAG-AFTRA e WGA.

Martin rivesta anche il ruolo di produttore esecutivo per la serie ed ha rivelato che la tanto attesa Stagione 2 è “completa a metà”. In un post del suo blog Martin ha spiegato il perché le riprese per House of the Dragon continuano nonostante gli scioperi: “Gli attori sono membri del sindacato inglese Equity, non di SAG-AFTRA, e nonostante sostengano i loro cugini americani, la legge inglese vieta gli scioperi di supporto. Non sarebbero protetti da licenziamenti o denunce”.

La differenza dal romanzo introdotta nella S2

Con il proseguimento dei lavori nella serie britannica ci arrivano degli aggiornamenti riguardo il contenuto della Stagione 2. Nel finale della prima stagione Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) ha mandato suo figlio Jacaerys (Harry Collett) a trovare un’alleanza con il signore di Grande Inverno, Cregan Stark. Scopriamo ora che la neonata alleanza potrebbe portarci in visita alla Barriera nell’estremo nord di Westeros.

Il sito (non ufficiale) winteriscoming.net ha pubblicato alcune immagini dal dietro le quinte che mostrano un set realizzato pressi i Leavesden Studios in cui è stata ricreata una porzione della Barriera. È dunque molto probabile che Jacaerys Velaryon estenda la sua permanenza nel nord con un viaggio verso la Barriera, così come fece Tyrion Lannister nella prima stagione de Il Trono di Spade. La Barriera non compare mai in Fuoco e sangue, ma questa piccola differenza sicuramente non rovinerà la narrazione, ma potrà solo renderla più ricca. Non dimentichiamoci che Martin è molto coinvolto nel progetto televisivo.

Altre novità per House of the Dragon

Con le riprese appena oltre la metà e molti mesi ancora davanti per terminarle, non ci sono ulteriori aggiornamenti per House of the Dragon Stagione 2. Per rinfrescarvi la memoria o rivivere ancora una volta il mondo di Westeros la prima stagione rimane disponibile in streaming su Sky Go e Now Tv.

Ci sono però altre novità per il mondo narrativo creato da George Martin. Lo scorso aprile è stato dato il via libera ad una serie basata su Il cavaliere dei Sette Regni (Tales of Dunk and Egg in lingua originale), ovvero la storia di Sir Duncan l’Alto ed il futuro re dei Sette Regni, Aegon V Targaryen, detto l’Improbabile. La serie è nelle prime fasi di sviluppo presso HBO, che sembra sempre più intenzionata ad arricchire il mondo televisivo di Martin.