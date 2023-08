Serie TV Il Paradiso delle Signore: perché la figlia di Adelaide non si è mai vista? Cosa le è successo Di Ambra Ferri - 15

Attorno a Il Paradiso delle Signore aleggia un grande dubbio: cosa è successo alla figlia di Adelaide? Il personaggio è sparito dalla trama.

La serie tv targata Rai continua a appassionare il pubblico con intrighi familiari e amorosi che creano una trama complessa e piena di colpi di scena. I telespettatori sono molto attenti alle dinamiche che si creano tra i personaggi della serie tv, ecco perché molti si sono posti una domanda: dove è finita la figlia di Adelaide?

Si tratta di uno dei misteri più curiosi che aleggia sopra la serie tv e vede coinvolta la contessa di Sant’Eraso. È uno dei personaggi più divisivi de Il Paradiso delle Signore: c’è chi la ama e chi la odia.

La domanda che tutti si stanno ponendo è dove sia finita sua figlia, visto che non si è mai approfondita la questione della gravidanza segreta. Sta per crearsi una nuova sottotrama che metterà ancora più carne sul fuoco? Ecco tutto quello che sappiamo.

Il Paradiso delle Signore: dov’è la figlia di Adelaide?

Da tempo ci si chiede perché la bambina sia stata tenuta segreta e soprattutto perché non sia cresciuta insieme alla mamma, Adelaide per l’appunto. Le circostanze della sua nascita e gli attuali rapporti tra le due rappresentano un vero e proprio mistero su cui i telespettatori vogliono sapere di più.

A svelare dell’esistenza di una figlia segreta era stato Roberto Farnesi, Umberto Guarnieri nella serie tv. L’attore in un’intervista con SuperguidaTV ha confessato che Adelaide ha una figlia segreta. Stando alle sue parole, all’epoca dei fatti, la contessa si è trasferita in Svizzera con la scusa di assistere un’amica gravemente malata. Tutt’ora non si sa quali siano le dinamiche dietro la nascita della sua figlia nascosta.

Il mistero attorno alla sua nascita

Inizialmente le era stato comunicato che la bambina era morta, ma quando Adelaide ha scoperto la verità ha attuato il suo piano che ancora oggi rimane ignoto. Stando alle anticipazioni, sappiamo che Umberto Guarnieri rimarrà senza parole davanti a questa scoperta, ma rimarrà al fianco di Adelaide per offrirle supporto. Questo farà ingelosire Flora, che sarà protagonista di un nuovo trangolo amoroso.

La storia della figlia segreta di Adelaide rappresenterà senza dubbio un tema centrale attorno a cui si svilupperà la nuova stagione. Non sappiamo se verranno fornite tutte le risposte, ma di certo si indagherà molto sulla questione e si cercherà di fare chiarezza sui fatti. Inoltre, si discuterà molto anche del lavoro, con Guarnieri intenzionato a mettere i bastoni tra le ruote al Paradiso di Vittorio Conti.