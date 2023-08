Ahsoka: sappiamo quando comparirà Anakin | Il nuovo indizio è una certezza

Cinema

Ahsoka, l’imminente serie Disney che seguirà le gesta della Jedi Ahsoka Tano, vedrà anche il ritorno di Hayden Christensen.

Ahsoka è una delle serie dell’universo narrativo di Star Wars che ha ricevuto più attesa nei mesi precedenti alla sua uscita. Di mesi ce ne sono stati tanti, dato che la serie è stata ufficializzata addirittura nel 2020, segnando quindi ben tre anni di attesa da parte dei fan del franchise e del personaggio. La curiosità che Ahsoka ha scatenato nel pubblico non è però senza fondamenta, anzi. Nella serie, creata dall’onnipresente Dave Filoni, vedremo il ritorno di Hayden Christensen in un’opera di Star Wars.

Hayden Christensen è famoso al mondo per aver interpretato il giovane Anakin Skywalker nella trilogia prequel di Star Wars, dove il personaggio vive una repentina parabola che lo porta prima ad essere da uno dei più promettenti Jedi dell’Ordine a perdere tutto e diventare il Signore Oscuro dei Sith, Darth Fener. Sebbene ai tempi l’interpretazione di Christensen non avesse convinto granché i fan di Star Wars – come in generale la trilogia prequel – l’attore tornerà nel suo storico ruolo in Ahsoka.

Anakin apparirà nell’Episodio 5 di Ahsoka

La presenza di Christensen era già cosa nota da diverse settimane, ma ora sappiamo con discreta certezza (non assoluta, quindi) in quale episodio possiamo aspettarci la sua apparizione. Disney+ ha infatti recentemente annunciato una speciale intitolato Master and Apprentice: A Special Look at Ahsoka (Maestro e Apprendista: Uno sguardo speciale ad Ahsoka) ed ha rivelato che questo prodotto parlerà del rapporto fra Anakin e la sua Padawan, Ahsoka Tano, ed uscirà il 15 settembre.

La data non è casuale e ci riporta all’Episodio 5 di Ahsoka, che uscirà appena tre giorni prima, il 12 settembre. Un dettaglio fondamentale dell’Episodio 5 è che sarà diretto proprio da Dave Filoni, che già in passato è stato dietro la macchina da presa in episodi importanti delle serie Star Wars, come la prima apparizione live-action di Ahsoka in The Mandalorian e le apparizioni di Ahsoka, Luke Skywalker, R2-D2 e Cad Bane in The Book of Boba Fett.

Filoni è eternamente legato ad Ahsoka

Dave Filoni è colui che ha creato The Clone Wars e Star Wars Rebels, le due opere d’animazione che hanno dato vita ad Ahsoka Tano e l’hanno resa uno dei personaggi più amati dal fandom di Star Wars. L’ha poi seguita nel suo ingresso nel live-action – come detto sopra – ed è solo logico che vorrà curare uno degli episodi più importanti della serie a lei dedicata, ovvero quello del suo incontro con Anakin Skywalker.

Tutti gli indizi sono a favore di questa speculazione, ma per ora non ci sono conferme o smentite da parte di Disney. Probabilmente non arriveranno mai, e solo il tempo ci darà la risposta – ed il ritorno di Hayden Christensen. Nel frattempo possiamo gioire del fatto che la sua presenza è confermata e che avremo uno speciale dedicato alla coppia di Maestro ed Apprendista.