Cinema Reptile: il Trailer ufficiale del nuovo film con Benicio del Toro e Justin Timberlake Di Daniela Vindigni - 12

Ecco il trailer del thriller poliziesco Reptile, interpretato da Benicio del Toro nei panni di un detective, con Justin Timberlake e Alicia Silverstone.

Attesissimo il nuovo film di Grant Singer, regista veterano dei video musicali di pop star e artisti musicali di grande successo, artisti pop, hip-hop e alternativi, dal calibro di The Weeknd, che si prepara al suo esordio al cinema.

Il film verrà presentato in anteprima al Festival di Toronto, per poi approdare su Netflix il prossimo 6 ottobre. Nel frattempo ecco il trailer, che ci svela alcuni dettagli e crea senza dubbi alte aspettative.

Il film è un thriller poliziesco prodotto da Netflix che segue le indagini di un detective del New England riguardo un brutale omicidio di una giovane agente immobiliare, scendendo poi in profondità nella storia personale del protagonista che, nel corso del processo, si troverà a riflettere sulla propria vita.

Di certo il cast promette bene: dal premio Oscar Benicio del Toro a Justin Timberlake, già visto e apprezzato in film come Time, ad Alicia Silverstone, insieme a Michael Pitt, Ato Essandoh e Domenick Lombardozzi di The Wire che appariranno in ruoli secondari.

Il trailer

Il trailer mostra immediatamente il detective interpretato da del Toro sulle tracce del colpevole dell’omicidio della donna. Si capisce subito che tra i sospettati rientrino il fidanzato della vittima, interpretato da Timberlake, l’amico, l’ex marito e l’inquietante stalker di lei.

Nel tentativo di scoprire la verità, tramite alcune frasi, viene fuori una sorta di quadro psicologico dello stesso detective, che arriva a scoprire delle rivelazioni e illusioni riguardanti la sua stessa vita.

Netflix di fronte allo sciopero della SAG-AFTRA

Nonostante lo sciopero degli attori in corso dalla metà di luglio, che ha impedito loro di promuovere progetti, Netflix prosegue nella pubblicazione di nuovi film. Questo sciopero, promosso dalla SAG-AFTRA, ha causato ritardi nelle prossime uscite cinematografiche di diversi studi cinematografici. Ad esempio, la Sony ha posticipato l’uscita di Kraven the Hunter e la Disney ha ritardato Poor Things della Searchlight Pictures. Entrambe le case di produzione stanno considerando di adottare la stessa strategia anche per altre uscite imminenti. Inoltre, circolano voci riguardo alla possibilità che la Warner Bros, ritardi l’uscita di Dune: Part Two, che è atteso come uno dei più grandi blockbuster dell’autunno.

In questo scenario di ritardi e incertezze, Netflix continua, dunque, a rilasciare nuovi film, nonostante le star coinvolte non siano in grado di partecipare attivamente alla promozione. Questa strategia sembra non avere impatti negativi sulle performance dei film. Recentemente, Netflix ha distribuito opere come They Cloned Tyrone, un film di genere con John Boyega e Jamie Foxx, la commedia romantica Happiness for Beginners con Ellie Kemper e il thriller spionistico Heart of Stone con Gal Gadot. Tra i prossimi film in uscita si segnalano la commedia sull’adolescenza You Are So Not Invited To My Bat Mitzvah di Adam Sandler, prevista per il 25 agosto, e Spy Kids: Armageddon, che uscirà il 22 settembre. Un altro titolo da tenere d’occhio è proprio Reptile, che come abbiamo visto si aggiungerà all’elenco delle prossime uscite su Netflix, a partire dal 6 ottobre.