News Un Posto al Sole: “Una fatica”, l’attore rompe il silenzio sui retroscena della soap | Insidiosa Di Ambra Ferri - 18

Retroscena su Un Posto al Sole, l’amato attore rivela un segreto sul suo ruolo: “É stato difficile”, ammette.

La serie firmata Rai continua a riscuotere successo nel pubblico italiano. In onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì, le vite degli abitanti di Palazzo Palladini si fanno sempre più interessanti ad ogni puntata, appassionando i telespettatori di tutta Italia da ormai 26 anni.

Il segreto sono i colpi di scena, che tengono alta la curiosità del pubblico e ad ogni puntata rimescolano le carte in tavola.

Uno dei protagonisti della fiction è Raffaele Giordano, interpretato da Patrizio Rispo. L’attore ha recentemente rilasciato dichiarazioni che hanno sconvolto i telespettatori. Nessuno sapeva del retroscena raccontato: ecco cosa ha detto.

Un Posto al Sole, il retroscena

“É stato difficile, una fatica immane”. Inizia così il racconto dell’attore che da sempre veste i panni di Raffaele, il portiere di Palazzo Palladini. Rimasto vedono, l’uomo si è fatto forza nonostante il dolore e ha ripreso la sua vita in mano. In seguito, si è sposato con Ornella, da cui ha avuto due figli, Diego e Patrizio.

In un’intervista a TeleSette l’attore ha raccontato la sua vita e, parlando della sua carriera, non ha potuto non citare il ruolo che ricopre nella serie tv Un Posto al Sole. La strada per ottenere quella parte, però, è stata insidiosa e piena di ostacoli. “C’era sempre qualcosa che all’ultimo momento non convinceva. Sono stati i signori stranieri della Freemantle che, pur non capendo nulla di quello che avevo detto al provino, hanno visto una verità negli occhi, una passione nel mio sguardo che li ha convinti. Così la lunga serialità è entrata nella mia vita”.

Patrizio Rispo, tra successi e difficoltà

Le parole di Rispo hanno sorpreso gli italiani: è difficile pensare che all’epoca dei provini abbia avuto tutte queste difficoltà. L’attore parla anche dei rapporto con i colleghi e di quanto sia legato alla figura di Raffaele, un personaggio complesso e fondamentale per la serie tv. Alla richiesta di scegliere un momento da eliminare nella vita del suo personaggio, Rispo ha detto: “Sicuramente sarebbe la perdita della moglie Rita. Per Raffaele è stato un momento difficile: è diventato violento, ha catturato l’assassino e lo ha chiuso in una torre quasi torturandolo. In quel periodo tornavo a casa teso”.

Sappiamo quanto Raffaele abbia sofferto in quel periodo, ma anche quanto sia stato un passaggio fondamentale per mostrare tutta la sua forza e maturità. Ora non ci sera che aspettare le nuove puntate della soap opera di Rai 3: per i più curiosi, ecco qualche anticipazione.